Parole e colori per un’estate culturale più variopinta a Itri

Allo scadere del decimo anno, Corrado Iacotucci, autore, nel 2012 dell’opera narrativa “Dell’amore e di altre catastrofi”, si ripresenta sulla ribalta letteraria con il libro “Le mie parole i tuoi colori”, una pubblicazione curata dalla casa editrice de-Comporre. Evocato dai tanti lettori entusiasti dell’opera prima di dieci anni fa, Iacotucci non ha deluso le attese di chi lo voleva replicante per un’altra pubblicazione del tipo di quelle che “ti tengono” fino all’ultima pagina, così come lo era stato con “Andrea”, il protagonista del romanzo che tiene ancora banco nonostante i suoi dieci anni di vita. E, questa volta, Iacotucci ha voluto avvalersi dei “colori” di Paola Ialongo, apprezzata illustratrice, anche lei di Itri, la cui preziosa collaborazione è stata rimarcata nel sottotitolo del libro proprio dove è specificato “con gli acquerelli di Paola Ialongo”. E saranno tutti e due, l’autore e la disegnatrice, a confrontarsi con il pubblico nella Corte Comunale, con la serata che prenderà il via alle ore 21,00 e che sarà condotta dalla poetessa Sandra Cervone. Patrocinata dal comune di Itri, con l’assessore alla Cultura, Salvatore Mazziotti, che interverrà subito dopo l’apertura dei lavori, la manifestazione vede la prof. Maria Civita Di Biase nel ruolo di relatrice, con lo scrittore Max Condreas che contornerà l’evento con la lettura di alcuni passi del nuovo romanzo.

Orazio Ruggieri