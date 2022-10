Passeggiata naturalistica, yoga e caccia al tesoro su Monte Orlando

“Dall’Acqua alla Terra” è il tema della giornata organizzata per sabato 29 ottobre dall’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo) presso Monte Orlando a Gaeta: il promontorio di Monte Orlando permette di studiare i fenomeni erosivi dell’acqua e studiare il mutamento della vegetazione dal livello del mare alle alture.

COSA FAREMO?

Inizieremo con una facile passeggiata dal Santuario della Montagna Spaccata fino al Mausoleo di Lucio Munazio Planco.

Al termine della passeggiata per gli adulti prevista una sessione di Yoga; per i ragazzi e bambini al via la Caccia al Tesoro ambientale alla scoperta del territorio.

Seguirà, sempre per i ragazzi, un semplice laboratorio di riciclo creativo.

DOVE:

Gaeta – Monte Orlando

L’evento sarà ripetuto sabato 12 novembre ma questa volta a Gianola presso il “Porticciolo Romano” al Parco Riviera d’Ulisse.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

• Ore 9:15 – Appuntamento al Gaeta presso il parcheggio davanti al Bar La Garitta (Monte Orlando)

• Ore 9:30 – Inizio Passeggiata

• Ore 10:15 – Sessione di Yoga per gli adulti

• Ore 10:15 – Caccia al Tesoro per ragazzi e bambini

• Ore 11:00 – Riciclo Creativo

• Ore 11:45 – Rientro

• Ore 12:00 – Arrivo al parcheggio

La partecipazione alla giornata è aperta a tutti.

Contributo di partecipazione: Nessuno

Prenotazione obbligatoria entro il 28 ottobre

L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

• scarpe da ginnastica,

• pantaloni comodi,

• maglietta traspirante,



INFORMAZIONI ED ADESIONI:

Anna Molisso, Tel. 339.3606900

eMail: info@atargatis.it