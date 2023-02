Patto di cooperazione tra Gaeta ed Aqaba (Giordania), l’incontro in Comune

Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha accolto presso i suoi uffici Thelma Redwan,responsabile del Turismo di Aqaba, città della Giordania, nel corso del suo tour alla scoperta delle bellezze del Lazio meridionale. L’occasione è servita per dialogare con i rappresentanti istituzionali al fine di attivare nuove forme di collaborazione tra le due differenti realtà.

“L’intenzione – dichiara il Sindaco Leccese – è quella di gettare le basi per avviare programmi di cooperazione ed interscambio sulla scia di rapporti internazionali consolidati ed avviati dalla nostra città. Oggi attraverso una sinergia con le realtà associative e di categoria del Golfo di Gaeta possiamo intraprendere un percorso di partenariato per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità nell’interesse della comunità. Aqaba – prosegue il primo cittadino – è l’unica città della Giordania che si affaccia sul Mar Rosso e per questo attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo ai quali si vorrebbero offrire servizi sempre più qualificati basati, in particolare, sul modello italiano. Il nostro Paese – conclude Leccese – è infatti molto ben considerato e l’intenzione di questi incontri è proprio quella di capire come poter formare il loro personale attraverso il nostro sapere e la creazione di veri e propri percorsi studio”.

L’incontro si è svolto alla presenza di Paola Guglietta consigliera comunale con delega alle attività produttive e di Felice D’Argenzio delegato dal sindaco per le attività di cooperazione e sviluppo sostenibile tra le città e borghi e di diverse rappresentanze del mondo dell’imprenditoria femminile: Francesca Capolino, Presidente Confcommercio terziario donna; Roberta Orlandi, direttivo Confcommercio Formia; Lucia Vagnati, Presidente Confcommercio Gaeta; Lisa Tibaldi Presidente Federmoda Cna Latina.

Un confronto che è stato valutato dalla dott.ssa Sarcina (presidente della Music Theatre International ETS e direttore del Festival Cerealia), dalla dott.ssa Thelma Redwan (del Tourism Product Head Division – Marketing & Tourism Directorate, Aqaba Special Economic Zone Authority – ASEZA) e dalla rappresentante della rete del Cerealia Festival Tiziana Briguglio molto positivo e costruttivo. È emersa una forte attenzione e disponibilità a costruire progetti di partenariato, in particolare negli ambiti di interesse dell’empowerment femminile, del turismo sostenibile e della formazione dei giovani in questo settore. È quindi comune intenzione avviare un confronto costruttivo sulle possibili azioni concrete da attivare, che saranno coordinate con le rispettive istituzioni nazionali e di rappresentanza diplomatica nei rispettivi paesi. Presente all’incontro anche la dottoressa Tiziana Zottola, membro del Comitato scientifico Cerealia Festival

L’incontro segue di qualche mese gli eventi promossi dal Cerealia Festival, ad Amman e ad Aqaba in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dove abbiamo proposto il tema: “convivialità, sostenibilità e innovazione in cucina: la promozione dei territori attraverso le tipicità e la valorizzazione in chiave innovativa dei sapori delle comunità e del patrimonio immateriale”.