Pedemontana di Formia: Mitrano al lavoro per la realizzazione dell’importante ed attesa infrastruttura

Si apre uno spiraglio per la realizzazione della Pedemontana di Formia. A comunicarlo il Presidente della VI Commissione della Regione Lazio Cosmo Mitrano al termine di un incontro a cui hanno partecipato l’ing. Marco Moladori, Responsabile della Struttura Territoriale Lazio ANAS S.p.A., e l’ing. Luca Marta, Dirigente della Regione Lazio Area infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale.

“Siamo al lavoro – commenta il consigliere regionale – per predisporre ogni atto finalizzato alla realizzazione della Pedemontana di Formia. Un gioco di squadra che vede impegnati il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessore regionale ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi ai quali rivolgo un sentito ringraziamento. La Pedemontana è stata inserita tra le infrastrutture strategiche regionali nel redigendo Contratto di programma ANAS S.p.A. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annualità 2023-2027 con un livello di priorità alto e avanzeremo al Governo una richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera stimata attorno ai 481milioni di euro per renderla appaltabile e cantierabile. Allo stato attuale – aggiunge Mitrano – essendo ancora in una fase interlocutoria, ho fortemente voluto ed ottenuto che il progetto di fattibilità tecnico-economico fosse approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Anas. Un passaggio importante che consente di avviare subito l’iter per l’affidamento della progettazione di un’opera attesa da molti decenni. Questo ci lascia finalmente ben sperare sul corretto prosieguo dell’intero iter rafforzando quindi la convinzione che i tempi saranno rispettati. Personalmente – sottolinea il consigliere Mitrano – continuerò a premere sull’acceleratore per recuperare anche il tempo perso.

Un risultato che è il frutto della sinergia istituzionale che ha visto la fattiva partecipazione e disponibilità del Sen. Claudio Fazzone Presidente della Commissione lavori pubblici di Palazzo Madama il quale da tempo si è attivato coinvolgendo i vertici delle commissioni parlamentari competenti. Un percorso che abbiamo avviato parallelamente e che mi vede particolarmente attento su tale tematica che seguo con molta attenzione. Continueremo quindi a sostenere con rinnovata determinazione una legittima richiesta dei residenti del Basso Lazio che attendono da troppo tempo la realizzazione di un’infrastruttura oramai indispensabile per la crescita del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei residenti di Formia e dei comuni limitrofi. Come ho sempre ribadito anche in passato, uno sviluppo sostenibile del Golfo di Gaeta non può avvenire se non partendo dalla tutela della qualità della vita dei concittadini e residenti. Non è più tollerabile che nel 2023 via Unità d’Italia, la strada litoranea che attraversa Formia, è quotidianamente attraversata da circa duemila autotreni, mezzi pesanti e migliaia di auto. Un traffico paragonabile ad un’autostrada che impatta notevolmente anche sulla qualità ambientale. Adesso – conclude Mitrano – è tempo di dare risposte concrete in tempi brevi e certi”.

Comunicato stampa