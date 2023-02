“Pensieri di Luce”, la nuova opera di Nicola Ricciardi

Genere: Spiritualità – Aforismi

Pagine: 47

Prezzo: 6,76 €

Nella raccolta di aforismi “Pensieri di Luce” di Nicola Ricciardi si intraprende un viaggio emozionante che ci porta a riflettere sull’esistenza in tutte le sue sfumature, e a guardare a noi stessi e agli altri con più fiducia e compassione; l’autore ci ricorda che facciamo tutti parte di un miracolo a cui dovremmo prestare più attenzione, invece di concentrarci su ciò che non abbiamo, amareggiandoci e sprecando il nostro dono più prezioso. In questa raccolta di centosessanta aforismi l’istinto e l’ispirazione soverchiano la ragione: l’autore stesso, nelle presentazioni dell’opera, ci tiene a precisare come egli scriva solo ciò che l’anima gli detta; inoltre, egli afferma che «L’arte non segue le regole, bensì la follia», ribadendo come le sue parole siano spontanee, e rivelando che tutto ciò che leggeremo sia frutto del suo sentire più autentico. Egli si mette a nudo senza imbarazzo, e «davanti al mondo egli espone la sua anima, i suoi sogni, le sconfitte e le vittorie, e non se ne vergogna». Ed ecco che quindi ci racconta dei suoi desideri – «Ho bisogno di leggere, di estraniarmi dalla realtà. La mia anima lo chiede, lo pretende, vuole viaggiare per l’Universo, meditare, unirsi al Tutto», o ancora «Diciamo che sono più conoscitore che sapiente. Questa reincarnazione mi serve per stabilire un giusto contatto corpo-anima e realtà-spiritualità». In questi aforismi Ricciardi mostra anche il suo lato spirituale; egli ha fede in un Potere Superiore, che governa le nostre vite e ci guida verso la luce. Ciò non toglie che il mondo sia fatto anche di oscurità; l’autore non fugge dalle tenebre ma le accoglie perché l’essere umano non è solo una creatura meravigliosa ma è anche imperfetto, e spesso fallibile – «L’essere umano ha creato leggi che privano sé stesso della propria libertà, destabilizzando l’ordine delle cose e partorendo mali inestirpabili». A contrastare il buio della meschinità umana c’è la luce dell’amore, sia spirituale che terreno: è l’amore visto come unione profonda – «Le onde del mare non sono altro che la danza del vento con l’acqua», o come necessità vitale – «Quando hai bisogno di qualcosa, hai bisogno d’Amore. Sempre. Anche quando non lo credi», o ancora come sentimento incommensurabile – «L’Amore non ha misure. Provate a misurare l’Infinito». Che si legga tutta d’un fiato o affrontando un aforisma al giorno, la raccolta “Pensieri di Luce” è pensata per essere una guida positiva, e un aiuto nei momenti di confusione.

