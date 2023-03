“Percorsi intrecciati e vite parallele”, l’intenso romanzo di Le Storie di Irut

Casa editrice: ilmiolibro self publishing

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 136

Prezzo: 13,50 €

“Percorsi intrecciati e vite parallele” è la nuova opera di Le Storie di Irut, in cui si parla di una passione scoppiata improvvisamente tra due anime affini, John e Marika. John è un giovane uomo che si rende conto che la sua esistenza sia ormai arrivata a un bivio: egli è il classico bravo ragazzo che non vuole mai deludere nessuno, soprattutto i suoi genitori; per questo motivo ha sempre alimentato la sua apparenza di bontà e di educazione conducendo una vita morigerata. È così che lo conosce il lettore all’inizio della storia: John vive in un piccolo paese e non ha mai avuto slanci ribelli ma una domenica mattina, senza che lui ne comprenda il motivo, decide di voler stravolgere la sua routine e di recarsi a messa non nella solita chiesa del suo paese ma in quella della città vicina. Essendo un tipo molto abitudinario gli ci vuole una buona dose di coraggio per scegliere di imbarcarsi in quella che per lui è un’avventura: dovrà infatti essere circondato da persone nuove e sconosciute, e dovrà cavarsela da solo. Non può ancora sapere che quella decisione improvvisa lo condurrà verso il suo destino: è in città, infatti, di fronte alla chiesa, che John incrocia lo sguardo di Marika, e da quel momento niente sarà più lo stesso – «Quei due occhi gli attraversarono il cuore, la mente, lo spirito. Un senso di vuoto, infiniti istanti d’interminabile piacere e di benessere furono vissuti dal nostro giovane protagonista. Smise di respirare, solo il battito del suo cuore ne decretava l’esistenza. Brevissimi attimi in cui tutte le ansie, le paure, l’adrenalina di giungere sin lì e provati pochi istanti prima, esplosero con il battito accelerato del suo cuore, mentre quei due occhi ancora lo paralizzavano per la bellezza di quello sguardo». L’autore ci conduce nella nascita di un sentimento platonico che alimenterà i sogni di John e Marika: i due si guardano e si studiano ma non si sfiorano neanche; nei giorni a seguire il giovane la cerca, e riesce anche a comunicare con lei. L’amore lo travolge, mentre per la donna sarà diverso, essendo sposata e con due figli; Marika, infatti, benché coinvolta emotivamente da John, si muove con più saggezza: nel romanzo osserviamo l’intreccio dei loro cammini ma abbiamo anche la possibilità di sperimentare le loro vite che scorrono su binari paralleli, conoscendo i diversi pensieri e stati d’animo di entrambi. E differenti saranno anche le loro scelte, che li condurranno verso inevitabili cambiamenti.