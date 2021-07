Perde l’orientamento nel Parco di Gianola e chiama il 112: 20enne cinese salvato dalle forze dell’ordine

Nel primo pomeriggio di oggi, giungeva al 112 una richiesta di aiuto, da parte di un cittadino di nazionalità cinese 20 enne, residente in provincia di Caserta, il quale riferiva all’operatore dell’arma, di aver perso l’orientamento mentre passeggiava nella boscaglia del Parco di Gianola non riuscendo più a trovare la via del ritorno, soggiungendo all’interlocutore di accusare stanchezza e di non poter più a camminare.

Il carabiniere in ascolto, resosi conto che l’uomo si trovava in un forte stato di agitazione, lo calmava, acquisiva tutte le informazioni e individuava la sua posizione tramite il dispositivo di localizzazione telefonico. fatto ciò, chiedeva ausilio ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta, al 118 ed al soccorso alpino di Cassino il cui personale recatosi sul posto dopo circa 2 ore di ricerche riusciva a rintracciarlo.

L’uomo, trovato in buona stato di salute, non ha avuto bisogno di ricovero.