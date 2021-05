Personalizzazione, sconti e bonus: le migliori strategie di marketing nel mondo digitale

La digitalizzazione dei servizi ha spostato dal mondo fisico al web tantissime attività, incluse quelle legate al lavoro, allo shopping e all’intrattenimento. Per questo motivo, gran parte delle aziende ha dovuto rivedere le proprie azioni di marketing per riadattarle a queste nuove esigenze, sfruttando le enormi potenzialità che gli strumenti web presentano. Ma quali sono le principali attività di marketing oggi poste in essere dagli operatori commerciali?

Offerte speciali, sconti e bonus nell’epoca degli acquisti online

L’acquisto di beni e servizi oggi passa molto spesso da portali, siti e app per dispositivi mobili, di conseguenza anche tutte quelle promozioni commerciali un tempo veicolate in maniera tradizionale, per esempio in store o tramite materiale cartaceo, oggi si muovono sul web, mediante canali nuovi e più efficienti.

È il caso delle e-mail personalizzate, che consentono di rivolgersi al singolo cliente, acquisito o potenziale, con offerte esclusive e codici sconto riservati, aumentando il tasso di fidelizzazione degli stessi, ma anche dei social network, che hanno creato un modo completamente nuovo di restare in comunicazione con le persone più interessate alla propria proposta.

Un’opzione molto frequente nel campo dei servizi digitali è anche quella delle prove gratuite, che consentono di far testare al cliente il prodotto e di invogliarlo a sottoscrivere un abbonamento. Ciò accade sulle piattaforme di intrattenimento, come quelle di streaming video, nelle quali le prove di 7 giorni o di un mese rappresentano ormai una strategia consolidata ed efficace, ma anche nei casino digitali, dove la possibilità di effettuare dei giri gratis alla roulette o di giocare a carte senza dover effettuare un deposito garantisce all’utente un ottimo sistema per valutare la qualità del servizio.

Proprio i portali di gaming e i casino online sono stati sin da subito tra i più attivi dal punto di vista delle strategie di marketing digitale, con ingenti investimenti mirati non soltanto alla pubblicità e alle attività promozionali di stampo più classico, ma anche alla creazione di contenuti studiati per accrescere il posizionamento e la visibilità dei propri siti web e al continuo miglioramento della user experience, oggi considerata una vera e propria leva per un successo duraturo online.

Se molte attività di marketing nel settore digitale si fondano, dunque, su aspetti già ben consolidati offline (come il concetto stesso di sconti e promozioni), le stesse riescono a ottenere un’importante spinta dalle tecnologie attuali, che consentono di ricevere un feedback continuo dai clienti e di creare una comunicazione bidirezionale di altissimo valore.

L’importanza delle newsletter per i siti web

Un altro importante mezzo per fare marketing online sono le newsletter, uno strumento già rintracciabile nelle esperienze dei primi operatori online e che tuttora può garantire importanti vantaggi a chi le utilizza correttamente. La newsletter altro non è che l’invio periodico di informazioni e comunicazioni a mezzo e-mail a una lista di clienti che ne ha autorizzato la ricezione. Attraverso le newsletter è possibile spedire aggiornamenti su beni e servizi disponibili sul proprio portale, ma anche inviare sconti personalizzati e contenuti riservati, creando un rapporto molto più stretto e fiduciario con la controparte.

Pur trattandosi di un mezzo non di recente introduzione, oggi le newsletter possono contare su strumenti di automazione e controllo altamente efficienti, che permettono alle aziende di rispondere ancora meglio alle esigenze della clientela e di offrire loro vantaggi reali dall’iscrizione alla mailing list, ottenendo al contempo dati di profilazione importantissimi.

I social network per una comunicazione sempre più personalizzata

Chi lavora nell’ambito della comunicazione sa quanto sia importante oggi la presenza delle aziende sui social media. Facebook, Instagram, LinkedIn, ma non solo: ogni impresa e ogni settore possono contare su piattaforme che permettono di evidenziare al meglio i propri punti di forza e di comunicarli a fasce di utenza differenziate.

Saper gestire un profilo social significa non soltanto pubblicare post per mostrare dei prodotti o far conoscere una promozione, ma anche comunicare in maniera rapida e diretta con le singole persone, garantire servizi di assistenza efficienti e creare campagne pubblicitarie a pagamento su precisi segmenti di clientela, ottimizzando dunque la spesa rispetto ai canali tradizionali.

Insomma, nell’era del digitale il marketing si evolve, con una interconnessione sempre più stretta tra le diverse leve di successo: ecco perché è importante per le aziende di ogni tipologia saper cogliere i cambiamenti che anno dopo anno stanno rivoluzionando il modo di acquistare beni e servizi, per non restare indietro e continuare a essere vincenti.