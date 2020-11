L’Eremo di San Michele finisce sulla pagina Instagram del Corriere della Sera tra le foto che fanno parte della serie #bellezzeditalia, una collaborazione tra il “Corriere della Sera” e @igersitalia per promuovere la bellezza del nostro Paese.

“Petra? No: Formia, in provincia di Latina.” – si legge nel post –” Si tratta infatti dell’Eremo di San Michele Arcangelo, situato alle pendici di monte Altino. Un gioiello non conosciuto quanto meriterebbe ❤️ Questa foto fa parte della serie #bellezzeditalia, una collaborazione tra il “Corriere della Sera” e @igersitalia per promuovere la bellezza del nostro Paese 🍂🍄🌿 Fateci vedere i vostri territori e la natura taggando @corriere e @igersitalia. Le foto più belle (possibilmente quadrate o verticali) e i video più spettacolari verranno pubblicati sul nostro profilo Instagram @corriere e su quello di @igersitalia e rilanciati su Facebook (📸 @ilmagnifico 👤 @igerslatina)”