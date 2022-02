“Phoenix – Il potere immenso della musica” di Lisa Di Giovanni e Salvatore Cafiero

Casa Editrice: L’Erudita

Genere: Narrativa autobiografica

Sezione: Letteratura

Pagine: 89

Listino: 15,00 €

La Musica, così come l’Arte, può talora salvarci la vita. Quella vita che sovente non riusciamo a vivere davvero come se fosse il dono più grande, più bello e assolutamente gratuito che due altre persone ci hanno voluto fare. E così tendiamo ad arrancare e ad andare avanti quasi per inerzia. E poi veniamo accusati di mal di vivere. Inoltre i più sostengono che vogliamo morire, ma non sempre “le cose” stanno così. Lo sa bene Salvatore Cafiero, che oggi è un uomo adulto, un musicista, un cantautore e un produttore di successo. Fin da quando è venuto al mondo si è manifestato dal punto di vista fisico una creatura molto debole, sensibile e assolutamente fragile. Poi è giunto nel periodo più complicato di una persona, l’adolescenza, ove sostanzialmente non sei – come si suol dire – né carne né pesce, poiché non si è più del tutto bambini ma nemmeno adulti. Ecco la fase di transizione che non si può saltare ma che per la sua estrema delicatezza può risultare fondamentale per quello che saremo e diventeremo una volta divenuti adulti. Lui l’ha vissuta duramente, si sentiva troppo piccolo in confronto agli altri, anche dal punto di vista esteriore. Non riusciva a crescere e si sentiva goffo e fuori luogo, continuava a dimagrire e la sua pelle diventava sempre più sottile, quasi trasparente. Ma in realtà lui non detestava il cibo, semplicemente gli faceva male perché, come si è scoperto in seguito, grazie all’intuizione di un grande medico, lui era “semplicemente” celiaco. Ha iniziato a seguire cure mirate per sentirsi meglio e ha ricominciato pian piano a mangiare alimenti adatti alla sua condizione, ma il vero balsamo per il suo cuore e ancora più per la sua anima è stato il semplice atto di iniziare a strimpellare e poi suonare per davvero la sua amata chitarra, che inizialmente aveva preso in prestito dal fratello maggiore. Era la sua sorta di coperta di Linus che lo ha avvolto e accompagnato nel corso della sua esistenza fin da piccino e che ancora oggi che è adulto e un musicista di tutto rispetto non lo ha mai abbandonato o tradito. Lei c’era e c’è sempre stata, sia nei momenti bui che in quelli più luminosi. Non lo ha mai tradito e non lo fa nemmeno ora. Ora che è un uomo appagato dalla vita ma che non dimentica chi è stato ieri, memore del fatto che se odiernamente è un artista con la “A” maiuscola è anche grazie, oltre al suo talento, a quello che è stato ieri. Un libro toccante e profondo.

Armando Conti

