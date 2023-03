Piazza Santa Teresa a Formia: approvate le modifiche alla regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale

La Giunta comunale di Formia ha approvato le modifiche alla regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale di Santa Teresa e delle aree limitrofe di accesso attraverso lo spostamento e l’installazione di nuove barriere para pedonali e con l’istituzione di nuovi percorsi al fine di separare nettamente le zone pedonali dalle zone interessate dal traffico veicolare. Un intervento

importante e utile per decongestionare il traffico che si crea anche a causa delle diverse attività commerciali e di uffici, nonché dei vicini plessi scolastici e della fermata delle autolinee urbane ed extraurbane.

“La tutela del patrimonio ambientale e culturale e la salvaguardia della salute pubblica e del decoro urbano rappresentano una nostra priorità – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – E’ stata pertanto adottata la decisione di modificare la delimitazione delle aree pedonali di passaggio per venire incontro alle esigenze e risolvere una criticità insistente da troppo tempo. Piazza Santa Teresa è sì un luogo di una continua e frequente circolazione, ma è soprattutto un punto di aggregazione. Attraverso questo provvedimento, che contribuirà a fluidificare e non appesantire il traffico, l’auspicio è di garantire alla nostra comunità una maggiore e migliore vivibilità e sicurezza”.

“Una piazza particolarmente vivace che così com’è organizzata e arredata non riesce a soddisfare in sicurezza le esigenze del traffico veicolare, pedonale e delle attività commerciali che vi operano – spiega l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone – Pertanto, abbiamo concepito un riallestimento che, attuato, darà nuovamente respiro agli esercizi commerciali che avranno

l’opportunità di reintegrarsi armoniosamente negli spazi esterni. L’aspirazione concreta di questo progetto è, senza dubbio, quella di restituire piazza Santa Teresa alla città e ai formiani”.