Pioggia di medaglie per gli alunni dell’Istituto superiore “Rita Levi Montalcini” di Sabaudia

I ragazzi della secondaria di secondo grado dell’I.O. “Giulio Cesare”, lunedì hanno partecipato ai

Campionati studenteschi 2021/2022 fase provinciale di Beach Volley presso Lido Stella Maris di

Formia, classificandosi secondi nella categoria Allievi.

Inoltre un nutrito gruppo di studenti mercoledì ha partecipato ai Campionati studenteschi

2021/22 di atletica leggera su pista presso il Coni di Latina, portando a casa 3 coppe e numerose

medaglie.

Campionati studenteschi, ecco i risultati degli allievi della scuola superiore diretta dalla

professoressa Miriana Zannella:

ALLIEVI

Rocco Romani 1º posto 100m

Marco Miatello 2º posto 1000m

Manuele Checchia, Davide Vena, Mauro Spiroux, Rocco Romani 3º posto staffetta 4×100

ALLIEVE

Maria Romani 3º posto 100m

Emanuela Nori 3º posto lancio del peso

Giorgia Donà 2º posto salto in alto

Gaia Riondato, Giorgia Donà, Irene Franzin, Maria Romani3º posto staffetta 4×100

JUNIORES MASCHI

Lorenzo Iacuissi 1º posto lancio del peso

Luca Capponi 3º posto 100m

Andrea Dalmazio 3º posto salto in alto

Umberto Rosa, Andrea Dalmazio, Samuele Corese, Luca Capponi 3º posto staffetta 4x100m

JUNIORES FEMMINE

Myriam Liguori 1º posto salto in alto

Elisa Palmigiani 3º posto lancio del peso

Un medagliere di tutto rispetto per una scuola superiore che tra i tanti indirizzi tecnici e liceali

vanta anche quello del Liceo sportivo.