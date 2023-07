Piscina: la sicurezza dei bambini passa per le coperture

Arricchire con una piscina l’outdoor dell’abitazione nella quale si risiede abitualmente o della casa acquistata per le vacanze permette di vivere ineguagliabili momenti di relax in famiglia.

Anche per i più piccoli, infatti, può essere un’esperienza esaltante avere nel giardino di casa una piscina adatta a loro, nella quale imparare a nuotare e divertirsi sotto la supervisione di un adulto.

Proprio per fare in modo che l’esperienza dei più piccoli resti sempre positiva e non li porti a temere l’acqua a causa di cadute inaspettate o piccoli incidenti facilmente evitabili, è necessario prendere qualche precauzione e mettere la struttura in sicurezza utilizzando una copertura idonea.





Sicurezza dei bambini: come scegliere la copertura piscina più adatta

Per disporre di una copertura per la sicurezza dei bambini è possibile rivolgersi agli esperti di Abritaly, azienda di riferimento del settore, specializzata nella realizzazione di soluzioni di design da oltre 40 anni.

Affidandosi a una realtà come Abritaly è possibile beneficiare di un servizio di assistenza a 360 gradi, a partire dal primo contatto telefonico fino al servizio clienti post vendita, e su progetti personalizzati, realizzati a norma di legge, con materiali di elevata qualità. Nel catalogo dell’azienda è possibile trovare un’ampia varietà di soluzioni, con cui incrementare il livello di sicurezza di piscine interrate, seminterrate e fuori terra.





Coperture per piscina: i migliori modelli per la sicurezza dei più piccoli

I modelli di copertura ai quali è possibile ricorrere per permettere ai bambini di godere in tutta sicurezza del giardino e del bordo piscina sono davvero tanti, ma tra i principali rientrano le coperture:

Calpestabili : realizzate in PVC armato e completate con tecnologie di ultima generazione, le quali consentono, se necessario, di dotarle di un sistema di apertura e chiusura motorizzato, queste coperture scorrevoli dal carattere minimal e raffinato coniugano elevati livelli di sicurezza a design capaci di integrarsi in svariati contesti;

: realizzate in PVC armato e completate con tecnologie di ultima generazione, le quali consentono, se necessario, di dotarle di un sistema di apertura e chiusura motorizzato, queste coperture scorrevoli dal carattere minimal e raffinato coniugano elevati livelli di sicurezza a design capaci di integrarsi in svariati contesti; A tapparella : scelta perfetta anche per chi desidera mettere in sicurezza le piscine fuori terra, le coperture a tapparella, ideali per la protezione dei più piccoli, sono disponibili in molti colori e modelli, da quelle trasparenti, che permettono di ammirare l’acqua anche quando è coperta, a quelle Junior, colorate, automatiche e in grado di coprire la vasca nella sua totalità;

: scelta perfetta anche per chi desidera mettere in sicurezza le piscine fuori terra, le coperture a tapparella, ideali per la protezione dei più piccoli, sono disponibili in molti colori e modelli, da quelle trasparenti, che permettono di ammirare l’acqua anche quando è coperta, a quelle Junior, colorate, automatiche e in grado di coprire la vasca nella sua totalità; Amovibili: anche le coperture amovibili, realizzate in policarbonato alveolare o cristal e perfette per poter godere del piacere di una rilassante nuotata non solo durante la stagione calda, ma anche quando fa freddo, offrono un livello di sicurezza adatto anche ai componenti più giovani del nucleo famigliare.

Tra gli altri modelli che possono essere presi in considerazione quando si hanno dei bambini piccoli rientrano le coperture telescopiche, caratterizzate da design unico e innovativo.





Coperture per piscina: quali altre funzioni svolgono

Scegliere una copertura per piscina non consente solo di aumentare il livello di sicurezza per i più piccoli, ma offre anche altri vantaggi.

In particolare, aiuta a mantenere l’acqua pulita, riducendo la necessità di interventi di manutenzione, e alla giusta temperatura, grazie alla riduzione della dispersione del calore.

La scelta del modello giusto può inoltre ridurre il passaggio dei raggi UV, i quali favoriscono la proliferazione dei batteri e delle alghe, e consentire di utilizzare la piscina anche durante le giornate più fredde.