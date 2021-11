Policlinico del Golfo, Taddeo: “Ruolo di Formia centrale e fondamentale”

“Un sincero plauso ed un ringraziamento, a nome dell’intera città di Formia, al Presidente Zingaretti che sta perseverando nell’impresa di veder realizzata un’opera che, seppur necessitante ancora di piccole modifiche, come ho avuto modo di evidenziare nel corso dell’incontro di ieri mattina, rappresenta, comunque, il coronamento di una lunga attesa e di una necessità impellente, perché la sanità di Formia e di tutto il comprensorio sudpontino costituiscono un’assoluta priorità”. Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, esprime così il suo ringraziamento verso il Governatore del Lazio, per il definitivo passaggio alla progettazione esecutiva del nuovo Policlinico del Golfo che dovrà rappresentare una grande eccellenza per il nostro territorio. In tale fase, continua il sindaco Taddeo, “il Comune di Formia rivestirà un ruolo centrale e fondamentale nella realizzazione dell’opera ed io sarò certamente al fianco del Presidente Zingaretti, per collaborare ai necessari e condivisi interventi migliorativi, affinchè il nuovo complesso ospedaliero veda la luce il prima possibile”. Del resto, su indicazione proprio del primo cittadino di Formia, il Presidente Zingaretti ha assicurato la disponibilità ad insediare un tavolo tecnico, con la partecipazione di tutti i soggetti ed i professionisti interessati alle varie criticità presenti, in particolare, per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza degli accessi, nonché l’aspetto igienico e di vivibilità ambientale, penalizzato soprattutto dalla presenza del vicino depuratore in località Cerquito. Il sindaco Taddeo ha quindi evidenziato “la necessità di piccoli interventi funzionali alla completa fruibilità del nuovo Policlinico”. La previsione, in sede di progettazione esecutiva, è quella di creare idonei varchi per una corretta e sicura circolazione nell’intera zona interessata, sia a sud, ampliando o realizzando collegamenti tra la Statale Appia e l’area ospedaliera, che a nord, con una rotatoria sulla Variante Appia, in grado di garantire un accesso in sicurezza a tutti gli automobilisti ed agli utenti del Policlinico. Per quanto riguarda, invece, l’abbattimento delle esalazioni provenienti dal vicino depuratore, si ipotizza un sistema di deodorizzazione dell’area, unitamente ad una idonea piantumazione arborea. Infine, il sindaco Taddeo ha anche rappresentato al Presidente Zingaretti l’opportunità di istituire un’apposita fermata ferroviaria nella zona di Santa Croce, al servizio della vasta utenza proveniente anche dai Comuni viciniori e, naturalmente, del nuovo Policlinico del Golfo.

A tal proposito, c’è da registrare che l’Assemblea Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sudpontino ha approvato, all’unanimità e già trasmesso alla Regione Lazio, uno schema progettuale d’ausilio e di integrazione allo studio del sistema viario allegato alla progettazione del nuovo complesso ospedaliero, prevedendo “la messa a disposizione di aree ricadenti nel Piano Regolatore Generale consortile, per qualunque esigenza di fattibilità, collegata alla realizzazione della struttura”.