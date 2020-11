Nei giorni scorsi, in conclusione di una complessa ed articolata attività di indagine che ha interessato tre diversi Uffici del P.M. presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Cassino, Chieti e Roma, i poliziotti del Commissariato di Formia hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di T.G. del 1976, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti, per i reati di sequestro di persona, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking perpetrati nei confronti della giovane compagna convivente.

La complessa attività investigativa ha permesso di ricostruire lo stato di profondo disagio in cui la donna viveva ormai da tempo, acclarando che l’uomo era solito vessarla con violenze fisiche e psicologiche. Lo stesso, nel contempo, si è reso responsabile di minacce nei confronti dei parenti della vittima, nonché di minacce e percosse anche nei confronti del datore e dei colleghi di lavoro della compagna per motivi di morbosa ed immotivata gelosia. Infatti l’ossessiva gelosia da parte dell’uomo sui datori e colleghi della donna, costringeva quest’ultima a licenziarsi più volte dal lavoro per il forte timore di ritorsioni del convivente che considerava l’attività lavorativa della compagna motivo di trascuratezza nei propri confronti.

La donna, sottoposta ad un continuo controllo della propria vita sociale e lavorativa dal 44enne al fine di allontanarla dai suoi affetti ed impedirle uno stile di vita autonomo, si trovava, in tal modo, in un vero e proprio stato di soggezione e paura per la propria ed altrui incolumità. Tali gravi condotte culminavano in un sequestro di persona consumatosi in una struttura ricettiva e, quando la donna riusciva ad allontanarsi riparando dai congiunti, l’uomo, da Roma, si portava a Formia e si appostava nelle vicinanze di casa con il dichiarato intento di ricondurla a sé, minimizzando l’accaduto e promettendo, attraverso ripetitivi messaggi telefonici, che non si sarebbero più verificati episodi simili.

Alla luce della gravità dei fatti, l’Autorità Giudiziaria, unificando i vari procedimenti, accoglieva la richiesta dei poliziotti del Commissariato di Formia di emettere un provvedimento custodiale al fine di contenere il comportamento criminale dell’uomo e tutelare la donna e le altre vittime dal pericolo concreto della commissione di più gravi azioni delittuose e ritorsive.