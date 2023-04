Polizia di Stato, controlli straordinari: Sanzioni, sequestri e una denuncia

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi hanno realizzato servizi straordinari di controllo del territorio per imprimere una forte azione di contrasto alle condotte criminali.

Durante tali attività è stato controllato un giovane alla guida di un’autovettura, il quale era privo della patente di guida perché mai conseguita. Nei suoi confronti una sanzione di oltre 5.000 Euro e il sequestro della automobile.

Un altro individuo è stato oggetto di controlli, all’esito dei quali è stato accertato che il veicolo da lui condotto, Nissan Qashqai, era gravato da un precedente provvedimento di sequestro perché circolava sprovvista di copertura assicurativa a cui aveva fatto seguito un decreto di confisca, stante il mancato pagamento della relativa sanzione.

L’uomo è stato quindi denunciato per appropriazione indebita in quanto, contravvenendo al citato provvedimento di confisca, aveva trasgredito l’obbligo di consegna del mezzo alla ditta delegata al ritiro da parte della Prefettura. Anche in questo caso la vettura è stata sottoposta a sequestro per il successivo incameramento da parte dell’Erario.