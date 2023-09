Polizia di Stato, nuovo Dirigente per il Commissariato di Fondi

Il Commissariato di Fondi ha un nuovo Dirigente; si tratta del Vice Questore della Polizia di Stato Raffaele IASI, classe 1971.

Salentino di origine, il Vice Questore IASI, ha assunto l’incarico di Dirigente il 4 settembre scorso prendendo il posto del Commissario Capo Franco PELLEGRINO, collocato in quiescenza per limiti di età nello scorso mese di luglio e che ivi ricopriva l’incarico di Dirigente facente funzioni.

Il Dr. IASI vanta un curriculum di tutto rispetto: Laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in “ Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” all’Università Statale di Catania, dopo aver prestato servizio come Ufficiale di Collegamento nell’Esercito italiano, è entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato il 1° febbraio 1999 con la qualifica di Allievo Agente iniziando a muovere i primi passi nell’Amministrazione presso la Questura di Milano.

Superato il concorso da Commissario della Polizia di Stato e frequentato il relativo corso di formazione, nel 2008 è stato assegnato alla Questura di Modena dove ha svolto vari incarichi; dapprima Vice Dirigente della Squadra Mobile, poi Dirigente dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico ed in seguito, Capo delle Volanti.

Trasferito presso la Questura di Campobasso, il Dr. IASI dal 2013 ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, per poi fare rientro nella propria terra natia nel 2021, prestando servizio presso la Questura di Lecce.

Notevole l’esperienza professionale maturata negli anni, accompagnata anche dalla formazione continua: a Modena e Campobasso in particolare ha concluso importanti operazioni di Polizia Giudiziaria ed ha frequentato numerosi corsi di formazione tra i quali un Master II livello in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della Corruzione all’Università di Pisa e diversi corsi di aggiornamento sulla violenza di genere, analisi criminale contrasto dei traffici illegali in ambito internazionale.