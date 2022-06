Ponte di Colle Troiano, dalla regione il finanziamento di 450mila euro

Finalmente arrivano delle risposte concrete per il Ponte di Colle Troiano, da anni pericolante e in attesa di essere messo in sicurezza. Il ponte, già oggetto negli anni di chiusure ai mezzi pesanti a causa della sua instabilità, è un importante punto di passaggio sia per i numerosi residenti della contrada San Magno che per l’attività produttiva della città di Fondi, in quanto nella zona si trovano numerosi produttori e molte aziende agricole.

L’iter, partito anni fa con una richiesta del Comune di Fondi, è proseguito lo scorso anno con l’accertamento degli interventi da programmare da parte della Regione Lazio in tutto il suo territorio. Ora, tramite una delibera della Giunta regionale, é arrivato a un punto definitivo. È stato concesso il finanziamento di 450 mila euro per il rifacimento del ponte che finalmente, dopo molti anni, sarà messo in sicurezza.

Un importante impegno da parte della Regione a guida Zingaretti, che risolve un problema ormai trascinatosi da anni. La collaborazione tra gli enti e i vari rappresentanti politici ha portato a questo risultato. Noi, tramite i nostri Consiglieri Regionali Salvatore La Penna e Enrico Forte, siamo sempre stati attenti affinché il problema di Colle Troiano non perdesse attenzione da parte della Regione Lazio. Negli ultimi anni gli stessi consiglieri comunali del Partito Democratico, Mario Fiorillo e Civita Paparello, hanno spesso sollecitato i vertici regionali per lo stanziamento del finanziamento che ora finalmente arriverà nelle casse del Comune di Fondi.

Comunicato stampa