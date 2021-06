Ponza, disturbo alla quiete pubblica con musica ad alto volume: denunciato gestore di disco pub

Nella giornata di ieri, durante il pomeriggio, in Ponza, i carabinieri del locale comando stazione a conclusione di specifici accertamenti hanno deferito all’AG. un 39enne del luogo ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

in particolare il suddetto, in qualità di gestore di un disco pub sito in quel centro, nella decorsa nottata diffondeva musica amplificata all’esterno del locale mediante casse acustiche posizionate sul suolo pubblico in concessione demaniale in presenza di numerosi avventori contravvenendo altresì ad un’ordinanza comunale che prevede la chiusura degli esercizi pubblici alle ore 01:00.

L’apparato radio veniva sottoposto a sequestro in attesa dell’ ulteriore coro di legge.