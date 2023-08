Ponza, incidente stradale tra taxi e auto: 5 feriti

Poco dopo le 11,15 di oggi 14 agosto, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Ponza in seguito a delle segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incidente.

Sul posto in via sottocampo, la squadra VVF AIB 12A di stanza sull’isola, constatava la presenza di due mezzi incidentati, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e prestare le prime cure ad una persona, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Le altre quattro persone ferite, in modo apparentemente lieve, venivano prese in cura dai sanitari.

Sul posti anche la polizia locale per le proprie competenze.