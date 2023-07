Poste, i portalettere di Sabaudia e Terracina consegnano pacchi anche …tra gli ombrelloni

Anche quest’anno le spiagge di Sabaudia e Terracina sono risultate al top tra le spiagge più frequentate d’Italia, non solo per i livelli di qualità delle strutture e per il bellissimo contesto paesaggistico in cui sono inserite ma anche per l’eccellenza delle acque di balneazione che continuano a rispettare rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

Queste splendide spiagge sono “frequentate” anche dai portalettere di Poste Italiane, i quali non di rado sono chiamati a effettuare il servizio di recapito presso gli stabilimenti balneari, non solo ai proprietari degli stessi, ma anche a tutti i clienti che per diverse ragioni hanno comunicato al mittente un indirizzo “inconsueto” rispetto al tradizionale. Naturalmente, quest’ultima eventualità riguarda soprattutto chi attende la consegna di pacchi ordinati on line ed è conseguenza delle opportunità che il mondo dell’e-commerce offre all’acquirente.

Per sottolineare sia le bellezze dei litorali sia questa particolarità del lavoro di recapito, Poste Italiane ha iniziato a pubblicare sul proprio canale Instagram una serie di foto che ritraggono i portalettere sullo sfondo delle più belle spiagge italiane e mandare in onda alcuni servizi all’interno del TG Poste.

Nei giorni scorsi sono stati scelti i due comuni della provincia di Latina e sono state pubblicate le immagini di Alessandro Rossetti e Alessandro Agresti, fotografati durante il loro giro di consegna rispettivamente sui territori di Terracina e Sabaudia.

“Terracina è una località molto importante per il turismo balneare del litorale pontino – ha commentato Alessandro Rossetti, portalettere del Centro di Distribuzione di Terracina – e questa caratteristica incide in buona misura anche sul mio lavoro, visto che spesso mi trovo a raggiungere dei clienti per consegnare dei pacchi nei camping, presso i vari stabilimenti e anche direttamente sulla spiaggia. Da un certo punto di vista è anche piacevole ma allo stesso tempo complica un po’ il ‘giro’ e, francamente, con queste temperature talvolta sono tentato di fare anch’io un tuffo e riprendere il lavoro più fresco. Ovviamente non è possibile e allora mi accontento dei ringraziamenti dei clienti che magari avevano ordinato un nuovo costume o un libro da leggere in tutta serenità durante le loro vacanze”.

“Lavorare in una località come Sabaudia – afferma invece Alessandro Agresti portalettere del Centro di Distribuzione di Sabaudia – è veramente una grande fortuna. Poter svolgere il mio lavoro, all’aria aperta, soprattutto in primavera e in estate, in uno dei luoghi più suggestivi della costa Pontina è qualcosa di veramente magnifico. Tra l’altro, complice il diffuso utilizzo del commercio elettronico, ho la possibilità di scoprire contesti e luoghi completamente nuovi, inconsueti o poco conosciuti e tra questi rientrano anche le residenze estive sul lungomare e la lunghissima spiaggia di Sabaudia. Trovare i destinatari non è sempre semplice né tantomeno agevole specialmente quando si tratta di scendere negli stabilimenti. Tuttavia, personalmente svolgo volentieri questo compito anche se talvolta risulta faticoso risalire lasciandosi alle spalle quella spensieratezza tipica delle vacanze e quei profumi di fritture e spaghetti allo scoglio. Mentre riparto, però, mi consolo dicendomi che le vacanze arriveranno presto anche per me.”