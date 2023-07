Presentazione volume “Passione biancazzurra il Formia in C2

Giovedì 27 luglio, presso la Corte Comunale del Comune di Formia con inizio alle ore 18.30, si terrà la presentazione del volume “Passione Biancazzurra – il Formia in C/2 (1990 – 1995)”. Il lavoro realizzato da Davide Staiano, e che si avvale della collaborazione organizzativa dell’associazione Golfo Sport, dell’ATS Il Poliedro e del patrocinio del Comune di Formia, racconta con dovizia di particolari i campionati di Serie C2 che vanno dal 1990 al 1995 e che hanno visto per protagonista la squadra tirrenica in uno dei momenti di maggior prestigio della sua ultracentenaria storia sportiva. Tabellini, risultati, classifiche, marcatori, commenti, curiosità e foto fanno da guida per un viaggio lungo cinque stagioni il cui ricordo, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni, è sempre vivo nella stragrande maggioranza dei supporters biancazzurri. Ma l’aspetto decisamente più importante è che l’uscita del libro “sposa” una iniziativa benefica visto che tutto il ricavato della vendita sarà devoluto al VER SUD PONTINO FORMIA PROTEZIONE CIVILE, un gesto semplice ma che vuole rappresentare il giusto riconoscimento per quanto l’organizzazione di Volontariato fa quotidianamente al servizio della collettività.