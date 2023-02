Presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico. Domiciliari per due degli imputati

Tornano a casa agli arresti domiciliari A. L. , difeso dall’Avv. Pasquale Cardillo Cupo, e I. C., difeso dall’ avvocato Vincenzo Macari.

I due erano stati arrestati lo scorso mese di Maggio da un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma in seguito alla richiesta della DDA di Roma per una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico nel Sud Pontino.

La prossima udienza del processo è prevista per il prossimo 16 Marzo, data in cui si conferirà incarico al perito per le trascrizioni delle copiose intercettazioni presenti nel fascicolo di indagine.