“Primati e Delizie”: in scena a Gaeta la XV edizione

By

Si è tenuta a Gaeta la XV edizione di “Primati e Delizie”, un evento organizzato dall’ideatore del progetto, Pio Marzullo, in collaborazione con gli enti sportivi del territorio e l’amministrazione comunale.

Come ogni anno, l’intento è stato quello di celebrare e premiare le eccellenze sportive più vicine al nostro territorio e non solo. Tante, infatti, le personalità di spicco presenti all’Hotel Summit, che ha fatto da cornice alla serata di martedì 6 giugno.

Oltre ad alcune piccole ed emergenti realtà nostrane, come il gaetano Davide Cancellieri, giovanissimo nuotatore e vincitore del premio “Stella Biancorossa” o Liam e Noah Uttaro, della nazionale italiana U12 di baseball, non sono mancate figure di livello nazionale e internazionale.

A cominciare da Daniele Orsato, arbitro di Serie A, che vanta anche moltissime presenze nelle coppe europee e nei mondiali di calcio. Non a caso, la giuria ha riservato per lui il premio “Top Arbitro”, a riconoscimento di una carriera di massimo livello nel suo settore.

Nell’ambito calcistico da segnalare anche la presenza di Andrea Carnevale, ex giocatore della Nazionale italiana, e, tra le altre, della Roma e del Napoli di Maradona, con cui ha vinto due scudetti negli anni ‘80. Attualmente dirigente sportivo dell’Udinese, Carnevale, originario di Monte San Biagio, è stato insignito del premio “Leggenda”.

Diverse anche le personalità importanti del mondo giornalistico, tra cui Stefano Meloccaro di Sky Sport, che ha ricevuto il premio “Giovanni Grasso” e Valerio Iafrate, giornalista Rai e scrittore, premiato per il suo lavoro nel campo della letteratura sportiva.

Oltre ai suddetti, tanti altri sono stati gli ospiti premiati. Tra i quali, Lello Senatore, ex calciatore di Serie A e attuale preparatore dei portieri del Frosinone, vincitore del premio “Anellino”. A seguire, Massimo Sapio, atleta paralimpico, a cui è stato consegnato il premio “Oltre le barriere”. Un altro riconoscimento è andato alla squadra di calcio del Sora, che ha ricevuto il premio “Top Lazio”, per il grande campionato da poco vinto in Eccellenza.

Gli altri premi sono andati, poi, ad Antonella Baldino, manager del credito sportivo (premio “Top manager sport); Giovanni di Giorgi, editore Lab Dfg (premio “Imprenditore per lo sport”); Simone Vaudo, direttore di Ance Latina (premio “Valore aggiunto”). Assente per motivi di salute, invece, il pallavolista formiano del Valsa Group Modena, Salvatore Rossini, vincitore del premio “Orgoglio Pontino”.

Presente anche il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha ribadito il suo apprezzamento per Primati e Delizie, definendola “un’occasione per far conoscere Gata e il territorio pontino, mostrando la grande voglia di sport che li caratterizza”. Dello stesso avviso, anche il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola: “questo evento coinvolge tutti gli sport e ci ricorda quanto esso sia un bene da preservare e rispettare. Vedere ragazzi così giovani che raggiungono certi risultati è motivo di grande orgoglio”.