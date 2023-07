Processioni patronali a Itri: confermata la tradizione che le vuole di giorno

Si svolgeranno di mattina, come è sempre avvenuto, le tre processioni che si tengono a Itri in occasione della festa patronale della Madonna della Civita, mentre la quarta, quella di mercoledi 19, che inaugura la quattro giorni della festa mariana, protettrice di Itri e dell’arcidiocesi di Gaeta, partirà dalla chiesa dell’Annunziata dopo la Messa serale e raggiungerà la chiesa parrocchiale di san Michele Arcangelo dove verrà vegliata tutta la notte, prima di iniziare, giovedi 20, la prima delle tre processioni diurne nella parte bassa del paese. La gente e qualche fantasiosa ipotesi di piazza avevano indotto a ritenere che l’ordinanza del sindaco Giovani Agresti, diramata come vademecum salvavita per difendersi dal calore, avesse potuto far spostare le processioni diurne in orari in cui l’ombra del tramonto avrebbe potuto attenuare i morsi della calura, tirando in ballo le opinioni, mai espresse dagli interessati, il presidente del Comitato Festeggiamenti patronali, avv. Antonio Fargiorgio, e Francesco Paolo Di Biase, presidente della Pro Loco, secondo i quali le processioni avrebbero trovato più sicura collocazione, per la salute dei partecipanti, se effettuate al tramonto per via di un minimo di frescura che sarebbe giunta a mitigare l’afa infernale degli orari diurni nel cui arco temporale si sono sempre svolte. “In effetti si è tornati al rispetto della tradizione –hanno commentato alcuni componenti del Comitato festeggiamenti- anche perché sopportare per due ore al massimo la pur fastidiosa calura resta un fioretto che viene offerto alla venerata Vergine nera”.

Orazio Ruggieri