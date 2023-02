Processo ‘Anni 2000’, torna a casa anche Decorso Antinozzi

Torna a casa anche Decorso Antinozzi, condannato qualche mese fa dal Tribunale di Cassino a 16 anni e 4 mesi per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, cosi riqualificata anche la contestazione per associazione mafiosa mossa dalla DDA di Roma.

Operazione “Anni 2000”, 19 arresti e 30 perquisizioni nel sud pontino

Il Tribunale ha infatti accolto l’istanza avanzata dal difensore di Antonozzi, l’Avv. Pasquale Cardillo Cupo, ed ha sostituito la misura della custodia in carcere in vigore presso la casa circondariale di Bologna con gli arresti domiciliari. Nel frattempo sono stati prorogati i termini per il deposito delle motivazioni delle condanne inflitte ai vari imputati per la complessità della vicenda e il numero dei soggetti giudicati.