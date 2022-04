Provincia di Latina, apertura campagna tesseramento del Partito Democratico

“Questa è casa tua”. Così recita lo slogan della campagna tesseramento 2022 del Partito Democratico.

Per la Federazione Provinciale di Latina rappresenta più di una campagna adesione. Per noi è il tassello di un mosaico chiamato “ritorno alla normalità” dopo mesi di commissariamento e dopo aver svolto 26 congressi di circolo guidati, perlopiù, da giovani.

L’iscrizione al PD ha molteplici valori. In primo luogo è una forma di autofinanziamento e, di conseguenza, una questione di autonomia e libertà. È poi una scelta di campo, il campo del riformismo e del centrosinistra, portatore di una idea di società che vuole tenere insieme crescita ed equità, benessere e solidarietà, sviluppo economico e lavoro, produttività e ambiente.

In ultimo, l’iscrizione al PD è più di un semplice fatto politico. La nostra struttura, radicata sui territori, offre continue occasioni di condivisione, ascolto, confronto, volontariato e costruzione dal basso di progetti sociali e culturali per la crescita delle comunità locali.

Da quest’anno c’è una importante novità ed una accelerazione verso la trasparenza e tracciabilità dei contributi. Ci si potrà, difatti, iscrivere online sul sito www.partitodemocratico.it/tesseramento2022, oppure presso le sedi del PD, compilando la

richiesta di iscrizione e pagando con strumenti digitali.

Organizzeremo a breve una Festa del Tesseramento perché, sì, partecipare alla vita pubblica e politica è per noi motivo di orgoglio e di festa!

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet www.pdlatina.it oppure inviare una e-

mail a organizzazione@pdlatina.it