Provoca incidente e scappa, 55enne rintracciato dalla Polizia Stradale e denunciato

Nei giorni scorsi il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia è intervenuto al km 27+200 della carreggiata nord della SS 148 “Pontina per una segnalazione di incidente stradale con fuga ed omissione di soccorso.

Gli operatori si sono immediatamente adoperati per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro e, quindi, porre in sicurezza la circolazione stradale, onde evitare ulteriori conseguenze per gli utenti.

Nel frangente è stata soccorsa una donna di 46 anni, trasportata con autoambulanza presso il P.S. “Campus- Biomedico di Roma.

Nella circostanza, gli agenti intervenuti apprendevano che la donna in questione, mentre era alla guida della propria “Ford” Fiesta, veniva tamponata violentemente da un altro veicolo, di cui non era in grado di riferire targa o modello; il guidatore di tale mezzo,

dopo il violento urto, si dava alla fuga senza prestare soccorso e senza accertarsi delle condizioni degli altri interessati, proseguendo sulla “Pontina” in direzione di Roma e facendo perdere le proprie tracce.

È stata quindi effettuata una attenta rilevazione del sinistro, ricercando ogni traccia e/o informazione che fosse utile al rintraccio del veicolo in fuga e del relativo conducente.

In tale ambito, gli operanti si avvedevano che, su un pezzo distaccato del paraurti posteriore della “Ford’ Fiesta, era rimasto impresso parzialmente il numero di targa del veicolo antagonista. Tale parte veniva trattenuta dagli agenti per ulteriori accertamenti da svolgere successivamente presso i propri uffici.

Nei giorni seguenti, si ricercavano con esito negativo eventuali sistemi di video-sorveglianza presenti nelle vicinanze dell’accaduto, ma solo grazie ad un’intensa attività investigativa, svolta tramite numerose interrogazioni di varie combinazioni di caratteri nelle

banche dati e ad alcune informazioni apprese in via informale, si addiveniva finalmente al rintraccio del veicolo che aveva provocato l’incidente e che si era dato alla fuga.

Presso la sede distaccata della società intestataria del mezzo, avente sede a Latina, è stato rintracciato il responsabile degli eventi, identificato per un uomo di circa 55 anni, dipendente della predetta azienda, il quale confermava la propria responsabilità

dell’accaduto.

L’autocarro coinvolto, presente nel parcheggio dell’azienda, presentava ancora i gravi danni dovuti alla collisione e si apprendeva anche che, la mattina stessa, sarebbe stato condotto presso una carrozzeria per la sistemazione del danno, riparazione che avrebbe reso particolarmente difficoltoso un tardivo accertamento dei fatti.

L’uomo è stato deferito alla competente A.G. per il reato di cui agli art. 590 bis C.P., 189/1-6 CaS e 189/1-7 Cas, in relazione, altresì, alla querela sporta dalla parte lesa presso la Stazione Carabinieri “San Paolo” di Roma.