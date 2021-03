Provoca un incidente stradale mentre guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: Denunciato

By

Nella giornata di ieri, in Monte San Biagio, i carabinieri del n.o.r.m. – aliquota radiomobile della compagnia di Terracina – a conclusione di accertamenti, deferivano all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un 56 enne di roma, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare il suddetto, la sera del 06 febbraio scorso, postosi alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche, così come accertato presso una struttura sanitaria del luogo, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

La patente di guida veniva prontamente ritirata ed il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.