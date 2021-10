Provvidenziale intervento dei carabinieri nei confronti di uno stalker, arrestato

By

Nella giornata di ieri, a Terracina, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Latina, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati attinenti alla violenza di genere, i militari della locale aliquota radiomobile, traevano in arresto un 39 enne di Frosinone, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex convivente.

In particolare il prevenuto durante un mirato controllo predisposto dal personale dell’arma veniva trovato in casa della parte offesa fornendo agli operanti false dichiarazioni circa le proprie generalità per evitare i rigori della legge.

Le immediate verifiche effettuate sul posto consentivano di accertare la reale identità dell’uomo, tratto tempestivamente in arresto e condotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo.