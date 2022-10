“Puliamo il Mondo 2022”: Venerdì 7 ottobre appuntamento al Borgo di Mola

“Puliamo il Mondo 2022 – per un clima di pace”, è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia da Legambiente, è presente su tutto il territorio nazionale con 100 città coinvolte e 350 mila volontari all’anno.

L’appuntamento di quest’anno si tiene anche a Formia ed è in programma venerdì 7 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 sul sagrato della chiesa di San Giovanni e nel borgo di Mola. In risposta all’invito di Legambiente il Comune di Formia ha subito aderito all’iniziativa allestendo la macchina organizzativa grazie all’impegno di Legambiente Sud Pontino, dell’Arcidiocesi di Gaeta, del Parco regionale dei Monti Aurunci, all’adesione delle scuole, e al supporto della FRZ.

I protagonisti della manifestazione di domani saranno i ragazzi dei tre Istituti comprensivi cittadini della “Dante Alighieri”, della “Vitruvio Pollione” e della “P. Mattej e tutti i cittadini, associazioni e gruppi che vorranno partecipare.

“E’ un momento formativo e di sensibilizzazione per la cura e la tutela dell’ambiente e una piccola lezione all’aperto di educazione ambientale – osservano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo – ‘Puliamo il mondo’ è un’occasione per prendere coscienza riguardo ai comportamenti positivi che contribuiscono a preservare la natura che ci circonda. I giovani studenti, attori protagonisti della giornata, avranno l’opportunità di prendersi cura di una parte del territorio attraverso interventi di pulizia e rendere la nostra città più vivibile”.