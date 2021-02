Pusher denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella giornata di ieri, nell’ambito di attivita’ di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti, in Fondi, i militari della locale tenenza Carabinieri, in collaborazione con quelli del norm della compagnia di Terracina, deferivano all’a.g. in stato di libertà un 38 enne del posto.

Nella circostanza il predetto, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi grammi 10,50 circa di cocaina.

Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso.