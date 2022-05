Quali sono le tendenze e i costi dell’assicurazione auto nel Lazio?

By

I fattori che incidono sul costo di una RC auto sono diversi, alcuni dei quali oggettivi, legati cioè a variabili che prescindono dalla condotta e dalle scelte dei guidatori, altri, invece, legati proprio alla volontà e allo stile di guida dell’assicurato.

Tra quelli che incidono maggiormente sul costo dell’assicurazione auto ci sono la residenza, la classe di merito ricoperta dal guidatore e la sua esperienza alla guida.

I prezzi della polizza, infatti, non sono uguali in tutta Italia, ma variano da regione a regione e, a volte, persino da un comune all’altro.

Nel Lazio, ad esempio, il costo medio di una polizza rientra pienamente nella media nazionale.

Questo è quanto riportato da Osservatorio.it, che ha rilevato un prezzo medio assicurativo sui 442,74 €, contro una media italiana di 446,25 €.

La stessa indagine, inoltre, rileva un incremento dello 0,21% dei prezzi negli ultimi sei mesi.

In ogni caso, però, i guidatori laziali si posizionano a metà strada tra quelli delle zone più favorite, con valori della polizza piuttosto bassi, e zone meno economiche, dove assicurare un’auto costa più che altrove.

A far oscillare l’ago della bilancia, a favore di una tendenza piuttosto che un’altra, è il numero di incidenti che si verificano in determinato territorio nel corso dell’anno.

Anche in questo senso il Lazio si posiziona nella media. D’altra parte, basta guardare alle percentuali di distribuzione delle classi di merito attribuite ai guidatori per comprendere come la percentuale degli automobilisti virtuosi sia elevata.

Più dell’80% di loro ricade nelle prime 5 classi di merito.

Nonostante questa tendenza, è comunque possibile risparmiare ulteriormente sulla propria polizza?

I fattori da prendere in considerazione sono tanti, dalla formula di guida selezionata agli anni di esperienza del guidatore, fino alla scelta di determinate condizioni contrattuali.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che spesso la vera differenza sul prezzo la fa il player individuato.

Ogni compagnia, infatti, adotta una specifica politica di prezzo che calcola determinate tariffe sulla base di parametri impostati direttamente.

Nel mercato assicurativo, si assiste però a una spiccata tendenza a scegliere le compagnie online, non solo per la comodità di attivare una polizza ovunque si abbia accesso a un supporto digitale connesso alla rete, quanto anche per i prezzi.

Le direct company non sopportano i costi di gestione e intermediazione che normalmente sostengono le compagnie tradizionali, potendo così lanciare offerte più succulente per i guidatori.

Tra tutte spicca per sicurezza, trasparenza, prossimità al cliente ed efficienza, Genertel, storico player nel settore dell’assicurazione auto già attivo online da anni, attraverso il sito web e le app sempre aggiornate e al passo con le ultime tecnologie.

La qualità delle offerte proposte emerge anche dal traguardo che la compagnia ha appena raggiunto, come miglior prodotto dell’anno.

D’altra parte, basta provare a elaborare un preventivo e dare un’occhiata alle condizioni contrattuali e la possibilità di personalizzare al massimo la polizza inserendo il giusto assortimento di garanzie accessorie, per rendersene conto.

Queste ultime, anche se fanno lievitare il premio finale, tutelano maggiormente il veicolo al verificarsi di specifici eventi dannosi.

Ne sono un esempio 4 zampe a bordo, Bonus protetto, Bonus aiuto domestico, Assistenza stradale, solo per citarne alcune.

Infine, tra le opzioni di risparmio, includere nel contratto l’installazione della scatola nera, riduce ulteriormente i costi, nel caso di Genertel, sia al momento della sottoscrizione che del rinnovo del contratto.