“Quando la VITA ricomincia” di Luca Gennasi: l’emozionante racconto di una rinascita

Casa Editrice: Astro Edizioni

Collana: Storie di vita

Genere: Narrativa autobiografica

Pagine: 320

Prezzo: 15,90 €

“Quando la VITA ricomincia” di Luca Gennasi è il racconto autobiografico di una forte esperienza di vita dell’autore; narrata in prima persona, l’opera è impreziosita anche da poesie in cui egli espone le sue riflessioni sull’esistenza, sull’amore e sulla sofferenza. La storia si apre il 22 settembre 2020, quando l’autore si reca in ospedale per fare una risonanza magnetica; purtroppo quello sarà un giorno che non dimenticherà più – «Sento la paura salire, una progressione di terrore che si impossessa della mia anima, del mio intero essere. Che mi devasta il cuore. Che distrugge in un attimo ogni speranza, ogni prospettiva, ogni futuro». La diagnosi è tremenda: tumore al cervello; per l’autore, abituato ad essere un uomo forte e in salute, è una notizia che gli spezza le gambe, che gli fa credere di non avere più speranza. A soli cinquantaquattro anni non si è sicuramente pronti per lasciare tutto: Luca conduce un’esistenza appagante, ha una famiglia amorevole, un lavoro soddisfacente e amici sinceri; dopo aver lottato tutta la vita per la stabilità, improvvisamente si sente mancare il terreno sotto i piedi. Neanche le rassicurazioni di sua moglie Monica e dei dottori che gli danno discrete possibilità di successo riescono a lenire le sue pene: quando ci si trova davanti a una diagnosi potenzialmente letale, non è facile restare positivi e focalizzati sulla guarigione; spesso ci si lascia andare allo sconforto e a volte si getta la spugna. Luca però decide di non arrendersi, di guardare in faccia la paura e di sfidarla; pur non sapendo quale sarà il suo destino decide di combattere, e in questo libro è raccontato tutto il coraggio che ha deciso di trasmettere ai suoi lettori, per ricordare loro di non essere soli nella sofferenza, e per dare un messaggio di speranza. Improvvisamente la vita di Luca diventa improntata sull’attesa: degli esami molecolari, dell’intervento al cervello, del post operatorio, delle terapie radianti e delle risonanze di controllo. Egli però decide di non farsi condizionare da queste attese e di vivere ogni attimo, di offrire al suo prossimo un po’ di quella fortuna che era gli era stata concessa, nonostante il dolore provato – «Intendo fondare, quando e se ne avrò voglia e tempo, una mia associazione. Che si occupi, in primis, di dare sostegno ai malati oncologici, tramite questo libro e varie altre iniziative. Questo sarà e dovrà essere, d’ora in poi, il mio scopo di vita».

