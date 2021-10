Quattro nigeriani arrestati per furto aggravato ed estorsione in concorso

Nel pomeriggio di ieri, presso la stazione Carabinieri di Campoverde di Aprilia (LT), il titolare di una cooperativa agricola di origini camerunensi, residente a latina, denunciava di aver subito poco prima, nei pressi della strada via mediana Cisterna, il furto di due telefoni cellulari ad opera di quattro operai nigeriani alle sue dipendenze, al fine di estorcergli denaro.

In particolare la vittima riferiva agli inquirenti di aver avuto problemi nel retribuire gli stessi per un lavoro da loro eseguito nelle campagne di Campoleone (lt), a causa del ritardo nel saldo da parte del committente. i quattro uomini non soddisfatti dalle giustificazioni fornite dal denunciante, gli sottraevano i telefoni cellulari, asportandoli dalle tasche, manifestando l’intenzione di restituirli ad avvenuto pagamento.

Le immediate ricerche attivate dai militari dell’arma di Campoverde (LT) consentivano alle pattuglie della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, di rintracciare i malviventi allontanatisi a bordo di un pullman in direzione roma, traendoli in arresto per i reati di furto aggravato ed estorsione in concorso. Nella circostanza veniva recuperata la refurtiva, restituita prontamente alla vittima, mentre gli arrestati saranno giudicati con rito direttissimo.