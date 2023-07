Quest’estate non farti “scottare” dalle truffe online

Con l’arrivo dell’estate, si riaccende anche la voglia di vacanza, il desiderio di staccare dal lavoro e di vivere nuove esperienze emozionanti.

I dati, però, ci dicono che i truffatori e le organizzazioni cyber criminali non riposano neanche durante il periodo più caldo dell’anno. Anzi, in molti casi adattano le proprie strategie alla stagione vacanziera, creando campagne ad hoc per turisti e persone in cerca di svago.

Secondo un recente report pubblicato da Check Point Research (CPR), fra i nuovi siti creati nel settore vacanze e turismo, un dominio internet su 83 è dannoso, rischioso o perlomeno sospetto. Al fine di proteggere i tuoi cari e le tue informazioni più preziose da occhi indiscreti, vale quindi la pena aggiornarsi sulle truffe più comuni in questo periodo, rivolgendo l’attenzione anche alle contromisure più moderne, utili a raggiungere uno standard di sicurezza adeguato.

AAA: truffa cercasi

Uno dei raggiri più comuni nel periodo estivo riguarda il mondo del lavoro . Moltissimi cyber criminali posizionano nel mirino le persone in cerca di un lavoro stagionale, creando inserzioni con posizioni interessanti e offrendo alti stipendi, spesso a fronte di una richiesta di pagamento anticipata per ottenere del materiale formativo riguardo il “fantomatico” posto di lavoro.

Per proteggersi da questo tipo di rischi, è importante avere la giusta dose di consapevolezza, l’ingrediente che permette di cogliere tutti i segnali di allarme. Fra i più frequenti si possono citare:

Errori ortografici o grammaticali nelle offerte di lavoro.

Richieste di informazioni sensibili o dati relativi a metodi di pagamento per presentare la candidatura.

Condizioni lavorative troppo vantaggiose se confrontate con la media del settore di riferimento.

In viaggio verso il raggiro

Un altro problema molto frequente riguarda le truffe legate ai viaggi. Queste si concretizzano spesso in offerte molto allettanti come “Volo più pernottamento alle Maldive a soli 99 €”, o proposte simili, caratterizzate da prezzi bassissimi, ma accompagnate da richieste di acconto anticipato e senza alcun tipo di rimborso previsto.

Alcuni truffatori arrivano a creare portali di prenotazione fasulli, con lo scopo di sottrarre i dettagli relativi ai metodi di pagamento: i malintenzionati attirano le vittime con prezzi molto interessanti, ma l’unico intento è quello di svuotare il loro conto corrente.

La truffa del trasloco

L’estate è per molti anche l’occasione giusta per fare il trasloco di casa e le truffe in questo senso non sembrano mancare. I rischi più comuni sono qui i costi nascosti in preventivi inizialmente molto bassi rispetto al prezzo finale, oppure aziende che cambiano costantemente nome per evitare recensioni negative online.

Attenzione anche ai social

Con l’arrivo della bella stagione, aumentano anche le truffe sui social media. Dai tentativi di phishing alle truffe a sfondo romantico , passando per la ricerca di foto in vacanza per individuare le case vuote da svaligiare, i social network possono diventare un vero e proprio campo minato. È fondamentale quindi fare attenzione a ciò che si posta online e verificare sempre la provenienza delle richieste di amicizia che si ricevono.

Biglietti di carta straccia

Infine, non bisogna dimenticare un evergreen: le truffe legate ai biglietti di concerti e festival. La rete può diventare terreno fertile per bagarini che chiedono cifre spropositate per biglietti veri, ma anche per piattaforme create ad arte che propongono biglietti fasulli a prezzi interessanti.

Come proteggersi da questi rischi

Per proteggerti da queste truffe, ti consigliamo di completare i tuoi acquisti solo attraverso portali sicuri e affidabili, prestando la massima attenzione ai nomi di dominio, rilevando eventuali errori di battitura, e mostrando la giusta dose di diffidenza di fronte a offerte che sembrano troppo belle per essere vere.

Un ulteriore strato di protezione può essere fornito da un tunnel VPN . Una VPN (Virtual Private Network) è uno strumento di sicurezza digitale che protegge la tua connessione con sistemi crittografici e nasconde il tuo indirizzo IP, proteggendoti da occhi indiscreti e tutelando le tue informazioni personali quando navighi online.

Con la giusta dose di attenzione e l’aiuto di strumenti tecnologici moderni, renderai dura la vita ai truffatori che quest’anno non potranno gustarsi una lunga vacanza al mare con i soldi rubati alle loro vittime ignare.