Raccolta differenziata: Gaeta eccelle in Provincia nel riciclo della plastica. Lunedì la presentazione della nuova campagna di comunicazione ambientale

Attenzione all’ambiente e best practice, per puntare sempre di più ad una Gaeta green. Rivolgere uno sguardo particolare all’educazione ecologica rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

A tal proposito, diventa fondamentale quanto necessario innalzare sempre di più i livelli di raccolta differenziata, al fine di conseguire importanti risultati nel superamento delle percentuali attese: secondo Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 64% dei rifiuti urbani prodotti, andando sempre più vicino all’obiettivo del 65% fissato nel 2012, risultato che il Comune di Gaeta ha ormai pressoché acquisito, mirando ora a mete sempre più elevate.

Per questo, sono stati accolti con grande soddisfazione i dati dell’Ispra relativi al riciclo della plastica: i cittadini di Gaeta, infatti, ne raccolgono e differenziano 55,91 kg l’anno pro capite, un dato che attesta il Comune del Golfo al primo posto nella provincia di Latina, e ben al di sopra della media nazionale, che si ferma ai 28,4 kg.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese – è di superare il traguardo di quota 65% di raccolta differenziata nel più breve tempo possibile, e stiamo mettendo in campo tutte le azioni a nostra disposizione per realizzarlo. Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore Santoro e degli uffici preposti, nonostante la differente e particolare gestione da effettuare nei mesi estivi, nei quali al consueto porta a porta domestico bisogna aggiungere la presenza delle spiagge, siamo sicuri che la strada sia quella giusta. L’attenzione verso l’ambiente, l’educazione e la sostenibilità ecologica, il raggiungimento di standard di qualità della vita ottimali ed elevati, sono per noi punti imprescindibili, e stiamo adottando ogni misura possibile per far sì che ogni cittadino possa goderne. La nostra Città per il nono anno consecutivo ha ottenuto la Bandiera Blu, che tra i criteri di assegnazione ha proprio l’educazione, gestione e informazione ambientale, ed è nostra intenzione migliorare ancora questi parametri. A tutto questo, è necessario però aggiungere anche l’impegno di tutti noi. Un impegno verso il controllo e il rispetto delle regole, al quale devono seguire una sensibilità più attenta alla cura dell’ambiente, alla riqualificazione e valorizzazione urbana, alla coscienza green, ecologica e civica. Basta poco, da parte di ognuno, per conquistare grandi risultati. Ecco perché lunedì, in collaborazione con la De Vizia transfer – Urbaser, presenteremo la nuova campagna di comunicazione ambientale, che avrà tra gli obiettivi l’innovazione del sistema di raccolta, l’incremento della percentuale di differenziata, maggiore sicurezza e decoro: per una Città più bella, pulita e accogliente!».

Comuniato stampa