Radio Show Italia 103e5 chiude il 2020 con ascolti da record

71.000 donne e uomini in provincia di Latina, conoscono e ascoltano ‘Radio Show Italia 103e5’.

Questo il dato ufficiale “7 giorni”, relativo al secondo semestre 2020, contenuto nelle tabelle di “Radio Ter”, indagine sull’ascolto radiofonico in Italia, diffuse in queste ore. Un dato straordinario, considerata la copertura pontina in FM di RSI103e5, che va da Terracina all’estremo sud del Lazio. Vuol dire che il segnale dell’emittente raggiunge una popolazione residente di circa 200 mila persone, con una penetrazione d’ascolto intorno al 35%. Per fare un confronto eccellente, la penetrazione della radio nazionale italiana più seguita, risulta del 37% secondo la medesima indagine. Ottimo anche il dato d’ascolto “giorno medio”, con 4.000 persone che ascoltano quotidianamente RSI103e5 e il trend dell’ascolto assiduo appare in ulteriore, sensibile crescita nel trimestre finale dell’anno appena trascorso.

Paola Galisai, editore di Radio Show Italia 103e5

“Grazie, non posso che cominciare con questa parola – commenta Paola Galisai, editore di Radio Show Italia 103e5 – Grazie a tutti coloro che nell’arco di appena 24 mesi, ci hanno fatto diventare la radio più ascoltata del sud pontino. Ci stupisce la rapidità di questa affermazione, che però è la naturale conseguenza delle nostre scelte editoriali. Niente chiacchiere a ruota libera, solo contenuti esclusivi, curati da professionisti e dedicati al territorio, sempre con le voci dei protagonisti.

Il meteo, le news di ‘Buongiorno Territorio’, ‘Infomare103e5’ in collaborazione con la Guardia Costiera di Gaeta, l’approfondimento ‘DGQ – Del Giaccio Quotidiano’, tutto – spiega l’editore – è in focus con la quotidianità del territorio. E poi tanta musica con un format rivolto ad un ampio target generazionale: “Tutta La Musica Della Tua Vita”, che spazia tra le hit del momento e i successi pop davvero di ogni tempo, italiani e internazionali.

“Ci tengo ad evidenziare – conclude Galisai – che la crescita esponenziale di Radio Show Italia 103e5 è avvenuta durante il difficile periodo del Covid, che in generale ha penalizzato l’ascolto del mezzo radiofonico. Evidentemente i residenti del sud-pontino hanno apprezzato il nostro modo di informare e raccontare il territorio, ogni giorno, anche attraverso la multimedialità della pagina facebook, con la quale ogni settimana interagiscono migliaia di utenti“





PRINCIPALI FREQUENZE DI RADIO SHOW ITALIA 103e5

Terracina / Lenola: 89.9 FM

Fondi: 103.5 FM

Monte San Biagio 103.3 FM

Itri / Sperlonga 95.5 FM

Gaeta/Formia/Minturno: 103.4 FM