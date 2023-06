Ranieri Ricciardi vicepresidente dell’Asd Gaeta

Da oggi il quadro societario dell’Asd Gaeta si arricchisce di un’entrata di spessore. Quella dell’imprenditore Roberto Ranieri Ricciardi, voluto fortemente dal Presidente Di Cecca e dal vicepresidente Di Biagio.

L’ingegnere Roberto Ranieri Ricciardi è un imprenditore poliedrico a tutto tondo, amministratore di alcune società nel settore edile, creatore e fondatore del consorzio denominato Smean Energy spa che conta oltre 70 aziende consorziate che lavorano a stretto contatto con il colosso Eni Plenitude.

Prenderà la carica di vicepresidente mentre alcune sue aziende saranno main sponsor. Napoletano doc, impegnato anche nelsociale, ha sposato il progetto calcistico dell’Asd Gaeta dopo gli incontri avuti con Di Cecca e Di Biagio, con i quali si è instaurato un rapporto di fiducia e stima. Un progetto tecnico che vedrà al centro la crescita e la formazione dei giovani calciatori.

La prima squadra sarà composta da giovani e “over” che dovranno correre e sudare per la maglia e un settore giovanile che dovrà diventare tra i più importanti della regione Lazio.

Ci saranno sicuramente delle importanti sinergie che verranno create con società professioniste sia nel Lazio che fuori, si cercherà di organizzare eventi e tornei sia per dare sempre più visibilità alle aziende che si uniranno all’Asd Gaeta sia per la crescita calcistica e professionale dei giovani calciatori.

La firma del contratto, che legherà per la stagione 2023/24 le aziende del nuovo vicepresidente all’Asd Gaeta, c’è stata stamattina a Napoli presso gli uffici delle società che lo stesso rappresenta. Altra novità sarà l’ingresso come responsabile dell’area tecnica di Massimo Lombardi, esperto conoscitore del calcio dilettante e non solo da oltre 15 anni, dirigente sportivo, collaboratore della gestione sportiva con attestato FIGC, da qualche settimana coordinatore dell’Adicosp in Campania. Collaborerà a stretto contatto con il Ds Francesco Grasso per allestire una rosa molto competitiva per il prossimo campionato. Il vicepresidente e il responsabile tecnico verranno presentati prossimamente alla Gaeta sportiva e non solo.