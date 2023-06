Rapina all’imprenditore davanti la banca. Individuati altri tre complici

Proseguono con incisività i servizi e le attività investigative poste in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e la persona. Nello specifico il giorno 06.06.2023, nelle province di Napoli e Caserta i militari della Compagnia CC di Formia – N.O.RM.– Sez. Operativa, in collaborazione nella fase esecutiva con i militari dell’Arma di Napoli , hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa il 17.05.2023 dal GIP del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, a carico di un 40enne di Miano (NA) e un 55enne di Napoli per rapina ed un 38enne di Napoli, quest’ultimo già detenuto presso la Casa Circondariale di Carinola (CE) per ricettazione. Le indagini condotte dal mese di dicembre 2022 ad aprile 2023 hanno permesso di evidenziare le responsabilità dei tre uomini per la rapina avvenuta lo scorso 12 dicembre 2022, in danno di imprenditore di Mondragone (CE), presso l’istituto bancario, Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino sito nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) per la quale nell’immediatezza si era già proceduto al fermo di P.G. a carico di altre tre persone. Le attività hanno permesso di chiarire compiti e i ruoli degli autori della rapina, per ultimo quella di aver preso parte alla realizzazione del disegno criminale per due di loro e quella di aver procurato un’autovettura oggetto di furto per l’uomo di Napoli. Proseguono le indagini per l’identificazione degli ultimi due componenti del gruppo criminale che ancora ad oggi restano ignoti.