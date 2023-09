Rapina violenza sessuale e lesioni. Arrestato 22enne

I Carabinieri del Comando Compagnia di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto di origini straniero di 22 anni, ritenutoresponsabile di rapina aggravata, violenza sessuale e lesioni.

Tale misura scaturisce da un’attività di indagine avviata immediatamente dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per due episodi che si sono verificati a Latina nel mese di agosto e nel mese di settembre di quest’anno.

In particolare, un uomo, alla vigilia dell’ultimo ferragosto, nella zona centrale di Latina, aveva afferrato una giovane donna, sorprendendola alle spalle e dopo averla immobilizzata, tappandole la bocca e il naso, con violenza la costringeva a subire atti sessuali e prima di darsi alla fuga, si impossessava della sua borsa.

Il secondo episodio sempre ad opera dello stesso autore si verificava nel mese di settembre di quest’anno sempre in centro a Latina: l’uomo con le medesime modalità attendeva sul pianerottolo di casa il rientro di un’anziana donna, che verosimilmente aveva già individuato per strada, e dopo averle tappato la bocca e il naso, la scaraventava per terra e le strappava la borsa. Inoltre, prima di darsi a repentina fuga, umiliava la donna a terra, abbassandosi i pantaloni e mostrandole le parti intime.

In entrambi i casi, le vittime hanno chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 e hanno consentito ai Carabinieri di intervenire subito.

L’intera attività di indagine ha consentito di richiedere un’idonea misura cautelare nei confronti dell’indagato.

Misura emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari che condividendo le risultanze investigative, disponeva nei confronti dello straniero la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di violenza sessuale e rapina aggravata.

Dopo le formalità di rito, il prevenuto sarà condotto presso la Casa Circondariale di Latina.