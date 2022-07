Rapporto Eurispes per il 2022: il 44,7% degli italiani possiedono almeno un cane in casa

Il Rapporto Italia 2022 di Eurispes ha evidenziato come gli italiani sono diventati sempre più consapevoli riguardo alla tematica di tutela degli amici a 4 zampe. Il dato emerso riguarda il numero raddoppiato di persone che scelgono di tenere in casa più di

un animale.

Nell’indagine relativa alle abitudini degli italiani, Eurispes ha evidenziato una società sempre più attiva ai bisogni degli amici pelosi e fortemente propensa ad accoglierli in casa, specialmente se si tratta di famiglie con bambini. Ma quali sono gli animali che si

trovano nelle nostre case?

In prima posizione si conferma, anche per il 2022, il cane: in base al Rapporto Eurispes, il 44,7% degli italiani vive con almeno uno di loro in casa. In seconda posizione troviamo il gatto, apprezzato dal 35,4% degli italiani. Sorpresa invece per i pesci, il 5,1%

degli italiani ne possiede almeno uno. A seguire, uccelli (4,2%) e tartarughe (2,6%), conigli (2%), criceti (1,1%) e altri roditori.

Per quanto concerne la spesa media mensile che gli italiani riservano ai propri animali domestici è emerso quanto segue: il 60% di coloro che ospitano animali in casa spende mensilmente tra i 30 ed i 100 euro. Soltanto il 22,5% del campione analizzato spende

meno di 30 euro, mentre il 18,1% ha dichiarato di dedicare al proprio animale un budget che oscilla dai 100 a più di 300 euro al mese.

I sondaggisti dell’Eurispes hanno altresì indagato su quali siano i comportamenti compiuti dagli italiani nei confronti degli amici a 4 zampe. Dai dati emersi, quasi il 71% del campione non ha mai fatto un’esperienza di volontariato all’interno di canili, gattili o

altre strutture di accoglienza. Inoltre, risulta inusuale per il 64,4% degli intervistati pagare cure mediche per i randagi.

