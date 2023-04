Regionali di Trenitalia: 10.500 posti in piu’ sui treni del mare per i ponti di primavera

By

· 4 treni in più sulla Roma - Civitavecchia, 4 sulla Roma - Formia- Napoli e 2 sulla Roma-Nettuno · attivi il 23, 25, 30 aprile e 1° maggio

Sono circa 10.500 i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia per raggiugere il litorale laziale in occasione dei ponti di primavera.

Si tratta di 10 treni straordinari – che circoleranno nei giorni 23, 25, 30 aprile e 1° maggio – così suddivisi: 4 per la FL5 (Roma – Civitavecchia), 4 per la FL7 (Roma – Formia- Napoli) e 2 per la FL8 (Roma-Nettuno).

“In occasione dei prossimi ponti, di concerto con la Regione Lazio, aggiungiamo dieci collegamenti speciali per raggiungere i centri costieri. È un’opportunità da non perdere per concedersi una pausa di svago e di relax lasciando l’auto a casa” afferma Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia.

Le promozioni del Regionale

Agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e su quelli del servizio ferroviario metropolitano (SFM).

Per il fine settimana, è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Mentre gli abbonati del Regionale possono usufruire di Viaggia con me, per spostarsi gratuitamente su tutti i treni del Regionale assieme a chi ha acquistato un biglietto.