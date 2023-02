Regionali Lazio 2023: le liste e i candidati del centro-destra in provincia di Latina

Il centro-destra si presenta alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio (si vota nelle giornate di domenica dalle 7 alle 23 e di lunedì dalle 7 alle 15), proponendo Francesco Rocca, come candidato a governatore del Lazio. Ex presidente della Croce Rossa Italiana, ha ricoperto il ruolo dal 2013.

Molte sono le liste che supportano Rocca nelle elezioni per il Consiglio regionale:

Lista Civica Rocca Presidente

Fratelli d’Italia

Noi Moderati Rinascimento Sgarbi

Forza Italia

Lega

Udc

Spostando l’attenzione sul contesto della provincia di Latina, le suddette liste, attraverso le presentazioni dei propri candidati, si sono dimostrate molto attive nelle ultime settimane.

La Lista Civica Rocca Presidente della sezione pontina propone i seguenti candidati: Antonio Costanzi, Mioara Done, Lucia Matita, Giulio Minetti, Giovanni Monterubbiano, Anna Scalfati. “Un programma aperto”, questa la definizione di Rocca, incentrato sul rapporto col territorio, sulla salute, l’istruzione e il lavoro.

Per Fratelli d’Italia, si candidano a rappresentanza del territorio della provincia di Latina Enrico Tiero, Emanuela Zappone, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Valentina Lax, Vincenzo Fedele. “Una lista formata da persone radicate al nostro territorio, una squadra di donne e uomini capaci di governare e cambiare il Lazio”, come affermato dal Senatore Nicola Calandrini e dall’onorevole Nicola Procaccini, alla presentazione della lista il 14 gennaio.

Nella lista Noi Moderati Rinascimento Sgarbi figurano Vittorio Sgarbi, Cesare Ciccorelli, Claudio Marco Franchetti, Federica Ferrari, Patrizia MarocchiLiliana “Lilli” Vacca. “Liberi e protagonisti per il Lazio, questo il motto, che racchiude un ideale principale: la concretezza.

I candidati di Forza Italia nella provincia di Latina sono Federico Carnevale, Cosmo Mitrano, Giuseppe Schiboni, Eleonora Zangrillo, Stefania Stravato, Annalisa Muzio.

“Una squadra che mette in campo amministratori competenti e figure esperte per confermare e migliorare il grande risultato ottenuto nel nostro territorio in tutte le recenti tornate elettorali”, questa è la presentazione che Forza Italia propone per la sua lista.

Per la Lega i nomi dei candidati provinciali sono quelli di Orlando Angelo Tripodi, Massimiliano Carnevale, Antonio Di Rocco, Patrizia Fanti, Federica Feliciti , Sara Norcia.

Coinvolgimento delle persone durante gli incontri e decisione nell’intervenire sul territorio regionale e provinciale, questi i mezzi utilizzata dalla Lega in queste settimane di campagna elettorale.

L’Udc della sezione provinciale di Latina presenta come propri candidati Maurizio Galardo, Mariateresa Fiore, Gianluca Bolognesi, Roberta Solito, Donatella Veronica Restaini, Denis Francia. Obiettivi principali della lista sono quelli di invertire la tendenza nella gestione del territorio, rinnovando le strategie e portando avanti nuovi progetti.