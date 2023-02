Regionali Lazio 2023: liste e candidati del centro-sinistra in provincia di Latina

Il centro-sinistra si prepara alle elezioni regionali del Lazio, in programma il 12 febbraio (si vota dalle ore 7 alle ore 23) e il 13 febbraio (dalle 7 alle 15). Il candidato scelto è Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità, figura impegnata nella lotta al Covid-19.

Numerose sono le liste a supporto della candidatura di D’Amato:

Partito Democratico

Lista Civica D’Amato

Demos

Più Europa-Radicali-Volt

Verdi-Sinistra

Psi

Terzo Polo di Italia Viva-Azione-Renew

Ponendo la lente di ingrandimento sulle circoscrizioni della provincia di Latina, sono moltissimi i nomi dei candidati al Consiglio regionale del Lazio.

Per la sezione pontina del Partito Democratico si presentano: Salvatore La Penna, Enrica Onorati, Carmela Cassetta, Gloria Mastroccio, Francesco Pannone e Alessandro Zori. La lista dei candidati è stata presentata a Latina il 14 gennaio. Si autodefinisce una lista “giovane, rinnovata e radicata sul territorio”, in rappresentanza del nuovo PD.

La Lista Civica D’Amato ha presentato il 15 gennaio a Latina, i suoi candidati per la sezione pontina: Valeria Campagna, Francesca Caschera, Francesco Grasso, Marina La Rotonda, Sandro Libianchi e Andrea Palombi. “Sono state scelte persone impegnate nel territorio, con esperienze nel sociale, nella sanità, nell’ambiente e nelle perfierie”, così si è espresso Alessio D’Amato, in merito ai profili candidati.

I candidati della provincia di Latina della lista Demos (Democrazia Solidale) sono: Franco De Angelis, Maria Chiaese, Fabiana Mandatori, Marco Pisano, Antonio Segatori, Cinzia Vaccarini. La presentazione della lista è avvenuta il 1° febbraio a Gaeta, con la presenza dell’onorevole Paolo Ciani. Lo slogan principale professa “una nuova proposta politica, per un’altra idea di regione”, superando le barriere che portano separazione e disuguaglianza.

La coalizione formata da Più Europa, Radicali e Volt ha presentato come candidati della sezione pontina, Luca Stoppa, Jessica Pacini, Guido Berri, Annalisa Angieri, Pietro Tomei, Lavinia De Marinis. Più Europa & Co., affermano di “volere di +”: più lavoro, più diritti, più salute, più ambiente.

La lista Verdi-Sinistra propone per la provincia di Latina: Fiorella Riva, Denise Doghini, Paola Bernasconi, Marco Fiore, Marco Spadini e Dario Cillerai. Presentata il 19 gennaio e definita da Cillerai “una lista autentica, che gli elettori sapranno apprezzare”. Gli obiettivi principali s’incentrano sulle infrastrutture, sull’ambiente, sulla salute e sul benessere animale.

Sono sei i candidati della circoscrizione della provincia di Latina per il Psi (Partito Socialista Italiano): Luana Campagna, Giovanni Di Capua, Aristide Proietti, Chiara Schietroma, Susanna Sterpetti, Luca Signore. “Vicino a Voi per una Regione dal volto umano”, questo lo slogan di Aristide Proietti, che racchiude gli ideali della lista del Psi, impegnata per il mondo del lavoro, per la mobilità sostenibile, per l’istruzione e la cultura, per il sociale ed una sanità per tutti.

Terzo Polo di Italia Viva, insieme ad Azione e Renew, hanno presentato a Latina il 21 gennaio, i propri candidati provinciali per le elezioni regionali. Vincenzo Giovannini, Nicoletta Zuliani, Arcangelo Palmacci, Barbara Carinci, Luigi Parisella e Chiara Marconato, sono i nomi di “una lista ambiziosa, d’esperienza, con l’obiettivo di intervenire in maniera concreta sulle esigenze del territorio della provincia di Latina”, come si legge in una nota ufficiale del Terzo Polo.