Regionali Lazio 2023: liste e candidati del Movimento 5 Stelle in provincia di Latina

Si avvicina il momento delle Elezioni Regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio (si vota la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15), anche per il Movimento 5 Stelle, che sostiene la candidatura di Donatella Bianchi. Giornalista Rai, conduttrice del programma televisivo Linea Blu e presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, è lei il volto proposto dal partito per il ruolo di governatore della regione.

Sono due le liste che supportano la Bianchi nella sua candidatura:

Movimento 5 Stelle

Polo Progressista

Nel territorio della provincia di Latina, diversi sono i candidati al consiglio regionale, appartenenti alle due liste.

Per il Movimento 5 Stelle si presentano: Donatella Bianchi, Maria Grazia Ciolfi, Paola Villa, Osvaldo Agresti, Francesco Furlan. “Una squadra di persone che hanno alle spalle esperienze amministrative maturate nei rispettivi comuni di residenza, come Maria Ciolfi, Osvaldo Agresti e Paola Villa, e come Francesco Furlan e Donatella Bianchi, che, in qualità di giornalisti impegnati in particolare in tematiche ambientali, chiudono la cornice esperienziale di una squadra di eccellenze territoriali”. Questa la presentazione dei nomi della lista, proposta dal partito stesso sulla pagina Facebook della sezione di Latina.

I sei candidati della lista “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista, sono Tina Balì, Maurizio Cantafio, Aurora Paladinelli, Michel Cadario, Laura Berti, Sandro D’onorio. “L’alleanza Polo Progressista che vede la partecipazione di Sinistra Italiana, Coordinamento 250 e di altre esperienze associative e civiche, di sinistra e ambientaliste, è programmaticamente impegnata, tra l’altro, a difesa dei diritti, dei benicomuni, dell’ ambiente e dello sviluppo sostenibile, della questione sociale, della sanità pubblica, del trasporto collettivo e del ciclo virtuoso dei rifiuti”. Così si legge sulla pagina Facebook di Sinistra Italiana Latina, dopo la presentazione dei candidati della lista.