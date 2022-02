Riaperta la strada tra via Del Piano e via Mazzini. Le dichiarazioni dell’assessore alla viabilità

“È sapiente chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ho pensato a questa massima di Socrate nel leggere in questi giorni i comunicati e le farneticanti dichiarazioni nelle quali venivamo accusati di incapacità o di inerzia amministrativa.

I fatti, però, ancora una volta, non solo smentiscono le illazioni ma rispediscono ai mittenti le accuse di essere stati inerti dinanzi ad una situazione che abbiamo affrontato da subito con fermezza e determinazione.

La viabilità è stata ripristinata nel modo che avevamo previsto: questo è il dato di fatto incontrovertibile!

Non siamo stati lì a fare proclami, non ci piace. E soprattutto non ci piace assumere l’atteggiamento spocchioso tipico di una certa politica che ha francamente stancato.

Le azioni premiano sempre mentre le chiacchiere se le porta via il vento.

Duemila anni fa Seneca affermava che tutti sanno fare il timoniere col mare calmo. Noi, anche stavolta, abbiamo confermato di saper affrontare anche il mare più tempestoso senza perdere la rotta e l’obiettivo prefissato”.

Così in una nota l’assessore alla viabilità Raffaele Matarazzo