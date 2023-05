“Ricorda o muori”, il nuovo romanzo adrenalinico di Luca Zantei

Editore: Passione Scrittore self-publishing

Genere: Thriller psicologico

Pagine: 192

Prezzo: 15,00 €

È la memoria la vera protagonista del quarto lavoro letterario di Luca Zantei intitolato “Ricorda o muori”. “Ci sono tanti esempi di amnesia nella storia. Il più famoso in Italia è lo ‘smemorato di Collegno’, un curioso caso giudiziario e mediatico che si svolse tra il 1927 e il 1931, riguardante un individuo affetto da amnesia ricoverato presso il manicomio di Collegno – spiega l’autore nelle note finali del suo libro – A causa dell’interesse mediatico suscitato dalla vicenda lo ‘smemorato di Collegno’ divenne l’immemore per antonomasia e l’espressione entrò nell’uso comune per indicare ‘una persona molto disattenta, che dimentica qualsiasi cosa’ o in particolare ‘chi finge di non capire’, ‘chi fa il finto tonto’. Ma lo spunto per il mio romanzo, invece, lo colsi dalla storia di Henry Gustav Molaison (1926 – 2008). L’uomo era affetto da una grave forma di epilessia farmaco-resistente, che negli anni ’50 i medici decisero di curare mediante l’asportazione di parti del cervello. Dopo l’operazione cominciò a soffrire di una grave forma di amnesia anterograda. Anche se la sua memoria a breve termine sembrava intatta, egli non riusciva ad accumulare, preservare o recuperare nuovi ricordi. Ad aggravare la situazione subentrò un’amnesia retrograda, che gli impediva di rievocare reminiscenze relative fino all’undicesimo giorno prima dell’intervento. Comunque, la sua abilità di formare tracce di memoria procedurale rimase intatta, perciò egli poteva, ad esempio, apprendere nuove abilità motorie, pur non riuscendo a ricordare esplicitamente di averle apprese, esattamente come Francesco, il protagonista della storia. Sulla base di questo criterio ho così sviluppato il romanzo”.

L’uomo al centro del racconto di Luca Zantei ha perso infatti inspiegabilmente la coscienza della sua identità e i ricordi del suo passato. Sempre più spaventato, il protagonista del romanzo “Ricorda o muori” si trova a dover affrontare condizioni estreme vagando senza meta in luoghi sconosciuti. L’angoscia è accresciuta da una sgradevole sensazione di essere costantemente osservato. Ogni giorno che passa è per il protagonista la conferma che dovrà lottare per sopravvivere in una situazione ostile con la consapevolezza di essere al centro di un oscuro progetto in cui è a rischio la sua vita. Grazie all’aiuto di una donna, finalmente Francesco riesce a riappropriarsi del suo nome e a ricordare il suo passato e comincia così a rendersi conto di essere caduto in una terribile trappola.

