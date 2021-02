Ricorsi ‘Operazione Anni 2000’, fissata l’udienza

Il Tribunale del Riesame di Roma ha fissato per lunedì 8 Febbraio l’udienza in camera di consiglio per decidere sui Ricorsi presentati dagli indagati.

Le difese, rappresentate dagli avvocati Cardillo Cupo, Santamaria, Biasillo, Marciano, Giuliano, hanno contestato le risultanze delle indagini confluite nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip D’Auria del Tribunale di Roma su richiesta del Pubblico Ministero della DDA capitolina, Dott. Fasanelli.

Assenza di gravità indiziaria e carenza di attualità i temi maggiormente critici secondo le difese ; il passaggio al Riesame sarà un momento importante per saggiare la tenuta dell’impianto accusatorio in vista della fase processuale.

Operazione Anni 2000

19 arresti e 30 perquisizioni nel sud pontino