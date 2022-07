Rifiuti, Pernarella (M5S): “con l’approvazione della legge sulla disciplina Egato cambiamo il paradigma di gestione”

“L’Aula del Consiglio regionale ha approvato la legge sulla disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Si tratta di una legge che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo depositato nel luglio 2020 e abbiamo agognato a lungo”.

Lo dichiara Gaia Pernarella, Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Rifiuti.

“Il sistema dei rifiuti della Regione Lazio – spiega Pernarella – è in seria difficoltà ma, grazie a questa legge, ci apprestiamo a portare avanti un cambio di paradigma e di modello che permetterà di far partire un nuovo percorso fatto di affiancamento ai Comuni e ai nuovi costituendi Egato. Era nostro dovere e della politica regionale approvare questo provvedimento per consentire alla Regione Lazio di avere un piano b sui rifiuti”.

“Come Movimento 5 Stelle – prosegue la consigliera Pernarella – abbiamo apportato degli emendamenti alla legge con i quali siamo riusciti ad abbattere le spese che avrà il nuovo consiglio direttivo che si andrà a costituire, per rimanere fedeli a quei principi che ci contraddistinguono da sempre con i quali vogliamo svecchiare le brutte abitudini di certa politica che pretende di occupare dei posti non destinati ad essa”.

“Il tema della gestione dei rifiuti è stato uno dei punti determinanti della nostra entrata in maggioranza, perché volevamo portare la nostra esperienza e la nostra visione sulla transizione ecologica, per far sì che ci fosse un cambiamento radicale nell’approccio legislativo di questa Regione verso un argomento fondamentale come quello dei rifiuti” conclude la consigliera M5S Gaia Pernarella.